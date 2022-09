Restaurant La Grappe d'Or in Aarlen: een memorabele maaltijd

Jan Scheidtweiler aan tafel bij La Grappe d’Or in Aarlen: hoewel het nog zoeken is naar de juiste evenwichten in het menu, voel je dat hier een duo met ervaring en ambitie werkt.

Wanneer zie je op restaurant nog eens een kaaskar voorrijden? Het ritueel om af te sluiten met een selectie kaas van een royale trolley lijkt er een uit vervlogen tijden. Gelukkig openen nog restaurants die de traditie hooghouden. Een daarvan is een oude bekende: de nieuwe La Grappe d’Or is eigenlijk een verhuizing. Clément Petitjean en Monia Aouini brengen sinds juni 2022 in Aarlen gastronomische gerechten die dezelfde ambitie uitstralen als in Torgny, het pittoreske dorp waar ze dertien jaar lang een gereputeerd restaurant met boetiekhotel uitbaatten.

Het koppel heeft langs een invalsweg een ruim pand overgenomen, met uitzicht op het groen. Alles ziet er piekfijn uit. Vooral de uitgepuurde eetzaal valt op. Het is er licht en ruim. Houten tafels zonder linnen, minimalistische lichtarmaturen en comfortabele stoelen in zachte kleuren geven het geheel een hedendaags-luxueuze uitstraling, ver weg van de rustieke stijl die La Grappe d’Or er in Torgny op na hield. Overnachten kan hier niet: wie dat wil, verwijst het koppel door naar een drietal adressen waarmee ze samenwerken.

Schermvullende weergave ©Graphisterie Générale

Een gestileerde aperitiefkar en vier verfijnde hapjes – waarbij een taco met lamsvlees een glansrol opeist – tonen van bij het begin dat de nieuwe La Grappe d’Or hoog mikt. Het enige menu – gemakkelijk voor de chef – lijkt dan weer eerder beredeneerd dan ambitieus. Het is een duur menu (85 euro voor vier, 105 euro voor vijf en 125 euro voor zes gangen), terwijl er eerder gewone ingrediënten in verwerkt zijn: tomaten, tongschar en mosselen. Daarmee kookt Petitjean gerechten die niet altijd imponeren, maar wel vol goede ideeën zitten. Zo heeft een warme tomaat een ingenieuze krokante korst en ligt gekonfijte eend op een delicate bao bun. Het beste gerecht is er een met mossel, gebakken bloemkool en kippenhuid, overschuimd met hollandaise van beurre noisette. Daarmee toont de chef dat hij met gewone producten een intense smaakbom kan bouwen.

De prachtige kar met twee verdiepingen vol geaffineerde kazen maakt van een interessante maaltijd een memorabele maaltijd. Samen met de deskundige uitleg van gastvrouw Monia en verfijnde garnituren doet het beseffen wat voor een bijzonder ritueel hier plaatsvindt. Helemaal op punt staat de nieuwe La Grappe d’Or nog niet, maar de kaaskar mag je niet laten voorbijrijden.