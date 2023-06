Restaurant Rozewied, Zeeland | Thuiskomen bij ervaren chefs

Rozewied in Zeeland is de tocht vanuit België meer dan waard, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler. 'Een adres met redelijke prijzen vlak bij de zee.'

Soms voelt een restaurant als thuis­komen, maar dan in een versie met lekker eten en bediening aan tafel. Dat soort restaurant hebben Noëmie Haentjens en Ferdy van Rijswijk. Het getalenteerde Belgisch-Nederlandse koppel kookt sinds begin 2023 in een karakterpand met houten plafondbalken in Kortgene in Zeeland, vlak bij de Noordzee, de Oosterschelde en het Veerse Meer. Vanuit Antwerpen en Gent is het een uur rijden, maar die rit is de moeite meer dan waard.