Sabato's 5 favoriete pizza restaurants in België en in het buitenland

Dit zijn Sabato’s vijf favoriete pizzeria’s. Vier ervan vind je in België. Voor de laatste moet je naar het mekka van de pizza restaurants: Napels. Maar geloof ons: it's worth it.

1 | Nona (Brussel)

Ideaal voor een date night in hartje Brussel is deze zaak. Zakenbankier Sebastian Dupont wilde goed doen voor de wereld. Vandaag serveert zijn pizzaketen Nona pizza’s vol maatschappelijk en ecologisch engagement én toppings van lokale bioteelt.

2 | Pizza e Basta (Terhulpen)

Dit is de favoriete pizzeria van sterrenchef Karen Torosyan van Bozar Restaurant. ‘Hun deeg is geweldig goed gemaakt, en geeft een fijne korst met een mooie rand. Bij het beleg moet je je geen twintig verschillende combinaties voorstellen, maar goede tomatensaus, mozzarella, prosciutto en gegrilde groenten. Zonder tralala, maar zo lekker.’

3 | Chez Rino (Eigenbrakel)

4 | Giuseppe’s (Gent)

Sabato-journalist Bert Voet schreef in onze restaurantgids The 100 Food, editie 2021, dat je hier de beste pizza’s van Gent eet. Zijn favorieten: ‘De margherita blijft de miraculeuze essentie van de beste keuken ter wereld: eenvoud, vakmanschap en smaak. Voor wie het toch wat meer mag zijn, suggereren we de pizza your sweet devil.’