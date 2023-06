Shannah Zeebroek heropent iconisch Café du Parc in Oostende

Shannah Zeebroek: ‘Als ik ergens mee zit, trek ik naar zee. Maar sinds vorig jaar ga ik ook wekelijks paaldansen. Dat is de perfecte manier om mijn hoofd leeg te maken.’ © Alexander D'Hiet

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Ik ben geen sportkenner, maar tijdens de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix of een belang­rijke match van de Rode Duivels, ben ik niet te hou­den. Ik kan opgaan in die emoties. Sport is brood en spelen. Het verbindt mensen van allerlei rang of stand. Dat maakt het zo mooi. Toen de Rode Duivels de kwartfinale speelden tegen Brazilië op de wereldbeker in 2018, heb ik samen met Willem een groot scherm geplaatst in ons toenmalig restaurant in Koksijde. We verwittigden de klanten vooraf. Eén tafeltje van twee belde af, omdat ze liever een romantische avond hadden. De andere gasten waren uitgedost in voetbalshirts. Onvergetelijk, want we wonnen nog ook.’

Waarvan viel je van je stoel?

‘Ik ben niet snel gechoqueerd. Maar de strafmaat die de Reuzegommers kregen na de dood van Sanda Dia, heeft me toch geraakt. Ik heb respect voor de rechtsstaat, maar intuïtief voel ik een grote onrechtvaardigheid tegenover Sanda.’

Wie verdient voor jou een leerstoel?

‘Guillaume Van der Stighelen, columnist en medeoprichter van het reclamebureau Duval Guillaume. Ik vind dat een wijs man. In alles wat hij schrijft of zegt, probeert hij bruggen te slaan. Onlangs publiceerde hij een brief aan de Reuzegommers die Sanda Dia hebben ‘gedood’. Hij vroeg die jongens van de studentenvereniging om Sanda’s ouders zoveel mogelijk details te geven over de laatste momenten van hun zoon. Ik kreeg er koude ril­lingen van. Guillaume verloor zelf zijn zoon na een ongeval tijdens een kotfeestje. Dus hij weet hoe het voelt, dat gemis. En die vragen die blijven knagen. Ik bewonder de manier waarop hij, zonder het beschuldigende vingertje, altijd verbindende taal spreekt. Zulke figuren hebben we meer nodig, zeker in de media en op sociale media. Ik kan me enorm opwinden over het gekibbel tussen mensen op sociale media. Zouden die elkaar ook zo staan beschimpen, als je ze recht tegenover elkaar zet in één ruimte? Neen, toch? Dan zouden ze meer respect tonen en beter luisteren naar elkaar.’

Wat doe je als je ergens mee zit?