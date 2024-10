Sterrenrestaurant Julien verhuist en kiest nieuwe naam 'Le Julien'

Restaurant Julien in Lievegem kondigt zijn verhuis aan. Vanaf januari 2025 opent het sterrenrestaurant de deuren op een nieuwe locatie, en daar hoort ook een nieuwe naam bij: Le Julien. Er lijkt een verhuiswoede aan de gang onder de Belgische sterrenrestaurants.

Lotenhulle wordt de nieuwe thuisbasis voor Restaurant Julien, of beter Le Julien. Chef Davy Devlieghere en gastvrouw Marie-Julie Haeck beginnen aan een nieuw culinair hoofdstuk. Wat begon als Bistro Julien in het Oost-Vlaamse Lievegem, evolueerde naar Restaurant Julien en wordt nu Le Julien in Lotenhulle bij Aalter, het geboortedorp van chef Devlieghere.

Het koppel wil een bijzondere restaurantervaring aanbieden in een landelijke omgeving. 'We willen een plek creëren waar elke gast niet alleen komt om te eten, maar ook voor de ervaring, de sfeer en de verbinding die we met hem of haar delen', zegt chef Devlieghere die een indrukwekkend cv heeft. Hij werkte eerder bij Hof van Cleve, bij de Baskische driesterrenchef Martín Berasategui en was souschef bij Danny Horseele in het Gentse Ghelamco-stadion. In 2022 werd hij door Gault&Millau uitgeroepen tot ‘jonge Vlaamse topchef’. Volgens Sabato-recensent Jan Scheidtweiler was die bekroning helemaal terecht. Restaurant Julien werd in februari bekroond met een Michelinster en mag zich nu het eerste en enige sterrenrestaurant in het Meetjesland noemen.

Advertentie

Advertentie

Momenteel wordt de nieuwe locatie nog volledig verbouwd. 'Het is geen einde, maar een prachtig nieuw begin', zegt gastvrouw Haeck. 'In Lotenhulle hebben we eindelijk de perfecte plek gevonden waar we onze dromen kunnen waarmaken.'

Verhuismicrobe

Restaurant Julien is niet de eerste sterrenzaak die onlangs een verhuis aankondigde. Ook het The Jane van sterrenchef Nick Bril verhuist binnenkort. De reden voor de hervestiging zou de te hoge huurprijs van de kapel in ‘t Groen Kwartier in Antwerpen zijn, die liefst 23.000 euro per maand bedraagt. Of The Jane al een nieuwe thuis op het oog heeft, is nog niet duidelijk.

Chef Thijs Vervloet kondigde recent in Sabato aan dat hij met zijn tweesterrenrestaurant Colette terug naar Westerlo gaat. Vier jaar na zijn verhuizing naar de Vijvers van Averbode keert Vervloet ‘terug naar de heimat’. Het nieuwe restaurant ligt vlak bij het huis waar de chef met zijn gezin woont, maar de hoofdreden voor de verhuizing is dat Vervloet een plek wilde waar hij radicaal zijn eigen ding kan doen. ‘We bouwen nu iets wat helemaal van ons is. Ik ga er niet per se anders koken, maar we zullen er een meer complete beleving van kunnen maken.' De transformatie van de voormalige dokterswoning tot sterrenrestaurant is in volle gang. Officiële opening: 8 januari 2025.