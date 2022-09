Tomatentekort deze winter? Niet met deze recepten van Sabato

De Belgische glastuinbouwers vrezen dat ze deze winter minder tomaten kunnen produceren door de hoge gasprijzen. Hoe kun je de tomaten die nu nog overvloedig in de winkels liggen verwerken zodat je er ook deze winter van kunt genieten?

Net als consumenten kreunen de Belgische kwekers van kasgroenten onder de hoge gasprijzen. Als ze de komende winter afgeschakeld worden door mogelijke gastekorten, moeten ze noodgedwongen minder voedsel produceren. Nu nog een voorraad rijpe zomertomaten inslaan, verwerken en stockeren lijkt daardoor plots een aantrekkelijke optie.

Wie zoekt hoe je dat het best doet, komt snel terecht bij Julie D'heygere, de ongekroonde tomato queen van Instagram. Ze is het brein achter de webshop en Instagramaccount Think Tomato. Ze had genoeg van de tomatensauzen uit de supermarkten en begon zelf saus te maken en op te slaan. Haar man moedigde haar aan een webshop te beginnen en zo geschiedde. Liters tomatensaus later deelt ze haar tips met Sabato.

Tomatensaus à la Julie

Heb je nog wat overrijpe of gekneusde tomaten liggen? Verwerk ze in een tomatensaus volgens het recept van Think Tomato.

Ingrediënten voor een bokaal van 400 ml 1 grof gesneden sjalot

1 half teentje grof gesneden look

500 gram Belgische kerstomaten

1 scheut olijfolie

Peper en zout

1 inmaakpot van 0,4 l

Schermvullende weergave ©Think Tomato

Bereidingswijze Fruit de sjalot en de look in een scheut olijfolie. Doe de kerstomaten erbij. Breng aan de kook en laat drie uur op een laag vuurtje pruttelen. Mix en breng op smaak met peper en zout. Vul warm af in de inmaakpot en draai om met het deksel erop.

Gepelde tomaten inmaken

Afhankelijk van wanneer ze geplukt zijn, kun je tomaten één tot anderhalve week op een koele plek bewaren. Dat is niet lang, dus maak je je voorraad tomaten best in. Zo kun je ze bewaren en later gebruiken in een soep, saus of op een bruschetta.

Ingrediënten 1 kg tomaten

2 inmaakpotten van 0,5 l

1 eetlepel zout

2 blaadjes basilicum

Schermvullende weergave ©Think Tomato

Stappenplan Was de tomaten en ontkroon ze. Breng een grote pot met water aan de kook en dompel elke tomaat een halve minuut onder in het kokende water. Laat ze onder koud water schrikken, zodat je ze gemakkelijk kan ontvellen. Steriliseer je inmaakpotten en vul ze met de ontvelde tomaten en het kookvocht. Bestrooi met zout en stop een blaadje basilicum in elke pot. Vul eventueel op met wat extra kokend water. Sluit de bokalen goed af en zet ze 25 minuten in ruim kokend water om te steriliseren. Laat de bokalen afkoelen in het water, droog ze af en bewaar ze op een koele, droge en donkere plaats.