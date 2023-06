Topchef Syrco Bakker wil restaurants openen op Bali

15 uur | ‘We trekken naar Collins Club in Knokke-Zoute voor een partijtje petanque met vrienden. Ik ben geen fanatiekeling, Robbe Devriendt van Oesterput in Blankenberge is dat wel. We nemen een eerste aperitief. Nu ik even niet achter mijn potten en pannen sta, vind ik het belangrijk om mensen terug te zien.’

18 uur | ‘Vaak maken we een wandeling in Cadzand. Nadien is AIRCafé vlak bij Strandhotel en Pure C vaste prik voor een hapje en een drankje. Ik kom hier nog zeer graag. Yscha laten we alles proeven. Ze heeft al sterke voorkeuren. Ook als ze thuiskomt, weet ze soms al wat ze ruikt. Een chocoladebroodje in de oven, bijvoorbeeld. Dan ben ik apetrots.’

20 uur | ‘Ik heb niet echt andere passies. De focus ligt op eten en drinken. Maar dat hoeft niet in sterrenzaken. Ik eet graag in eenvoudige, kwaliteitsvolle bistro’s. Voorbeelden? Bistro de la Mer en Le Boudin Sauvage in Knokke, en Grenzeloos in Retranchement voor zijn gegrild vlees.’