Wijn in blik | Ingeblikte hype of lekker zomersap?

Funky namen en gestileerde etiketten hebben van ingeblikte wijn een hit gemaakt. Dat het handig en duurzaam is, is zeker. Maar is het ook een blijver?

In ‘What The Food’ fileert Sabato wat er in de culinaire wereld over de tongen gaat.

Melk drinken we uit een kartonnen pak, sportdrank uit een petfles. Maar wijn associëren we al sinds het midden van de negentiende eeuw met glas, en het liefst met een fles van 75 centiliter. In de wijnafdeling van een supermarkt heerst nog de suprematie van de glazen fles. Toch voorspellen de onderzoekers van Grand View Research dat de wereldwijde markt voor wijn in blik tot 2028 elk jaar met ruim dertien procent zal groeien, een fenomenaal cijfer. Ze weten zelfs hoe dat komt: ingeblikte wijn scoort beter als het op gebruiksgemak aankomt, de heilige graal in voedings- en drankenland.

Advertentie

Waarom zijn we pro wijn in blik?

Blikwijn is handig. Het formaat van een blik – meestal 250 milliliter – is niet alleen het praktische equivalent van twee glazen. Een blik is ook gemakkelijker te koelen, te vervoeren, te openen en te drinken. Behalve de kurkentrekker kunnen we ook het wijnglas gewoon thuislaten.

Lees meer Welke wijn moet je drinken om een kater te vermijden?

Wijn in blik is cool. Met funky namen en gestileerde etiketten – van pin-ups tot roze flamingo’s – scoort ingeblikte wijn goed bij jonge drinkers. Geen toeval dus dat de Spaanse wijnmaker Artadi Mathieu Terryn, de zanger van Bazart, heeft ingelijfd als mascotte voor zijn merk Plus One, dat blikjes rosé op de markt brengt. Blikmakers wurmen zich ook binnen op plekken die traditionele wijnhandels links laten liggen. Zo verkoopt het Vlaamse merk The French Kiss Club binnenkort blikjes op Rock Werchter en op een padeltoernooi in Kontich.

Sinds 1936