3 tips om deze zomer te starten met analoge fotografie

Belangrijk: de grote camerafabrikanten maken vandaag behalve simpele polaroid- en wegwerpcamera’s geen nieuwe analoge toestellen meer. De tweedehandsmarkt , met onder meer Facebook Marketplace als topfavoriet, is dus de place to be. Wat je vooral zeker moet checken voordat je zo’n tweedehands exemplaar aanschaft, zijn de werking van de sluiter en de staat van het schuimrubber, de spiegeldemping.

Tip 2 | Drie kwalitatieve lowbudgetfilmrolletjes

Voor kleinbeeldcamera’s als de Pentax K1000 heb je 35mm-film nodig. Dat is de populairste en meest verkrijgbare, in zwart-wit of in kleur, met telkens 24 of 36 opnames.