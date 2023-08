‘Er hangt altijd een analoge camera aan mijn riem’

‘Toen ik klein was, hadden mijn ouders altijd een analoge camera bij zich. Daardoor heb ik nu veel beelden van mijn kindertijd. In 2010 is de digitalisering zich in sneltempo beginnen door te zetten, maar omdat ik vind dat digitale foto’s herinneringen niet op dezelfde manier vastleggen, werk ik analoog. Zo kan ik het vintagefotoboek dat mijn ouders bij elkaar hebben gefotografeerd zelf voortzetten.’

Wat was je eerste analoge camera?

‘Een Canon AE-1, een zeer basic kleinbeeldcamera. Die raad ik iedereen aan die met analoge fotografie wil beginnen, omdat je hem heel gemakkelijk kunt leren gebruiken.’

‘Een jaar later wilde ik ook met andere filmformaten beginnen te experimenteren om erachter te komen wat ik zelf het fijnst vind. Mijn zoektocht leidde me naar de Mamiya 645, een mediumformaatcamera.’

Hoeveel camera’s heb je?

‘Ik werk met een Mamiya RB67 en een Canon A-1. Tegelijk heb ik ook nog drie point-and-shootcamera’s die het níét meer doen. Waarom ik die bewaar? Omdat ik ze toffe decoratie-elementen vind. Maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat ik ze op de een of andere manier weer aan de praat zal krijgen. Ofwel breng ik ze binnen bij iemand als de Hasseltenaar achter Camera Revival – de beste camerahersteller van Europa –, ofwel probeer ik ze zelf weer tot leven te wekken.’

Een recente foto van acteur Léo Moreau. © Noah Dechamps

Welke camera gebruik je het vaakst?

‘Mijn Mamiya RB67, een mediumformaatcamera. De foto’s meten 6 bij 7 centimeter en zijn dus best groot. Ik heb hem nu een jaar en ik ben verliefd op de combinatie van het toestel en Kodaks Porta- en Cinestill-film.’

Heb je een fotografieopleiding gevolgd?

‘Nadat ik het eerste jaar van een fotografiecursus aan de universiteit van Namen had gevolgd, ben ik met de studie gestopt. Ik vond in de docenten niet de energie waarnaar ik op zoek was. Zitten en luisteren naar mensen van wie het werk mij niet echt aanspreekt, lukte me niet meer.’

Lees meer 3 tips om deze zomer te starten met analoge fotografie

‘Ik wilde mijn eigen research doen en leren van fotografen die ik zelf goed vind. Ik kocht ook veel magazines, zoals Behind The Blinds en Dazed. Vond ik een foto leuk, dan checkte ik de credits om te ontdekken wie erachter zat, en begon ik het werk van die persoon te volgen om ervan te leren.’

‘Analoge studiofotografie is bijvoorbeeld iets wat je op school amper aanraakt. Dat heb ik mezelf helemaal aangeleerd.’

Als je een specialiteit hebt, welke is dat dan?

‘Mijn studiowerk, zou ik zeggen. Vooral qua belichting. Maar ik probeer een beetje van alles te doen, zowel binnen als buiten.’

Wie is je grootste voorbeeld in de wereld van de analoge fotografie?

‘Jack Bridgland. Ik zie hem als een oudere, meer ervaren versie van mezelf. Net als ik is hij begonnen met fotoshoots op straat, om later in de mode- en muziekindustrie terecht te komen.’

‘Terwijl ik uitsluitend analoog werk, mixt hij analoge met digitale fotografie. Maar zelfs in de manier waarop hij zijn digitale beelden bewerkt, zie ik de analoge invloed terug. Die mengeling van de 80’s en het nu, daar ben ik een grote fan van.’

Dechamps’ persoonlijke favoriet stelde hij eind vorig jaar tentoon in het MAD in Brussel. Het is een samenwerking met de jonge modeontwerper Rio Leone. © Noah Dechamps

Wat is je favoriete analoge foto die je zelf hebt gemaakt?

‘Een foto die ik vorig jaar heb tentoongesteld in het MAD in Brussel. Daarvoor heb ik onder meer samengewerkt met Rio Leone, een jonge modeontwerper.’

‘Samuel, een vriend en ballroomdanser, staat model op het dak van Silo Brussels (evenementenruimten in een voormalige brouwerij, red.). Mijn inspiratie ervoor heb ik gevonden in ‘The Matrix’-achtige films. Het is mijn favoriet, omdat voor mij alles eraan juist voelt, van de pose over het licht tot de kleding, de make-up en het haar.’

Wat is je droomcamera?

‘De Pentax 67, een mediumformaatcamera. Nu gebruik ik vaak mijn zware Mamiya, een groot blok dat bestaat uit verschillende demonteerbare onderdelen. Een ideaal apparaat om in de studio mee te shooten, maar voor buitengebruik te zwaar. De Pentax heeft de look-and-feel van een 35mm-camera, wat hem handiger maakt voor shoots buiten.’