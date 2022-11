‘Back to Back: From Backyard to Boulevard’: de lowriderscommunity door de lens van fotograaf Stig De Block

| Het boek ‘Back to Back: From Backyard to Boulevard’ is te koop via stigdeblock.com . | De bijhorende expo loopt nog tot en met zondag 13 november, Michel De Braeystraat 51b, Nieuw Zuid in Antwerpen.

Al sinds zijn jeugd is de Antwerpse fotograaf Stig De Block gefascineerd door hiphop en rap. En door de Amerikaanse cultuur. Tijdens een trip in 2018 naar Los Angeles kwam hij terecht op een ‘Sunday Funday’. Een evenement waar liefhebbers van low­riders elkaars wagens bewonderen en genieten van muziek en eten. De jaren daarna ging hij nog acht keer telkens een maand terug om die subcultuur vast te leggen. Zijn indrukken heeft hij nu gebundeld in het boek ‘Back to Back: From Backyard to Boulevard’, met bijbehorende expo in Antwerpen.