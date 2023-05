‘Met dit project wou ik tonen hoe de zomers uit mijn jeugd aanvoelden.’

Productioneel was het allesbehalve simpel, blikt hij terug. ‘Varen op de Schelde en tegelijk fotograferen was lastig. Bovendien was de boot van mijn vader een zinkend wrak. We hadden af en toe motorpech en de bodem stond weleens onder water. Maar dat maakte het net cute. Het was hoe dan ook een bijzondere dag, zowel voor mij als voor de modellen. Ik kijk er met veel voldoening op terug.’

2020 of 1995?

Dat hij in zwart-wit werkte, hoeft gezien de thematiek niet te verwonderen. Dat hij analoog fotografeerde, des te meer.

‘Alleen zo kon ik het resultaat bereiken dat ik voor ogen had. Je fotografeert veel minder dan wanneer je digitaal shoot, waardoor je alles veel intenser beleeft. Het ziet er ook dromeriger en nostalgischer uit en net dat wilde ik bereiken.’

Daardoor oogt de reeks ook tijdloos. Je ziet op de foto’s niet of het 2020 of 1995 is. ‘En het zou zowel de Schelde als Lake Michigan kunnen zijn. Dat vind ik interessant.’

‘Je denkt dat zomers eeuwig duren, maar intussen vliegt je leven voorbij.’

Na elke opnamedag ontwikkelde De Keersmaecker ’s avonds de filmpjes. In zijn toilet, of all places – want de enige plek die volledig duister was. ‘Vaak was ik er pas om 3 uur ’s nachts mee klaar. Waar ben ik in godsnaam mee bezig, dacht ik dan. Maar achteraf ben ik er heel blij mee.’

Expo ‘Down by the river’: t/m 25 juni in de Royal Belgian Sailing Club Alberta in Zeebrugge, van donderdag t/m maandag. De RBSC Alberta, van architect Wim Goes, is trouwens sowieso een must-visit.