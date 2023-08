Lingerieontwerpster Murielle Scherre (la fille d’O) over haar analoge fotografie

Murielle Scherre (45) is de ontwerpster achter het lingerielabel la fille d’O. Daarnaast werkt ze als fotografe. ‘Voor mijn werk maak ik digitale portretten van mensen, niet van modellen. Het idee dat een persoon een geobjectiveerd blanco canvas is dat mijn lingerieontwerpen accentueert, vind ik compleet achterhaald. Zonder mensen is niets van wat ik doe relevant. Hun lichamen geven mijn lingerie letterlijk en figuurlijk vorm.’ Voor zichzelf schiet ze uitsluitend analoog.

Wanneer nam je je eerste analoge foto?

‘Als kind al. Omdat mijn vader, die altijd is bezig geweest met fotografie, me een Kodak met minuscule negatiefjes had gegeven. Ik had de camera meegenomen op scoutskamp en kwam thuis met tal van foto’s van dieren die ik had gespot. Geen van mezelf, dus. Waarom mensen zichzelf en elkaar fotograferen op toeristische plekken heb ik nooit begrepen.’

Waarom ben je analoog blijven schieten?

‘Toen de digitale fotografie opkwam, heb ik me meteen een digicamera aangeschaft. Maar een maand reizen door Californië en absurd veel beeld later is mijn harde schijf gecrasht. En, je gelooft het of niet, twee dagen later begaf ook mijn laptop het. Het resultaat? Tien jaar van mijn leven in beeld kwijt. Daarom ben ik toen overgeschakeld op analoog. Ik word rustig van de traagheid ervan. Van de zekerheid ook. Maar vooral het onvoorspelbare spreekt me aan.’

Wat was je eerste professionele analoge camera?

‘Een Olympus Mju, een point-and-shootcamera, gekregen van mijn toenmalige manager Christophe Fedele. Dat cadeau heeft een andere fase in mijn leven ingeluid. Een waarin ik echt ben beginnen te kijken. Toen ben ik beginnen te beseffen dat je de ongrijpbaarheid en tijdelijkheid van mooie momenten kan doorprikken met fotografie. Ik hou niet van in scène gezette beelden, althans niet voor mijn eigen werk. In mijn handtas, in mijn auto, in de slaapkamer: ik heb overal analoge camera’s zitten. Een moment kunnen vangen, is als een beloning omdat je behendig genoeg was om de situatie te zien.’

Wat was je eerste analoge foto?