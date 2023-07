Maak kennis met Barbie's fotograaf David Parise

Op zondag begon Parise zijn foto’s op een lokaal marktje in Miami te verkopen. Het was daar dat hij werd ontdekt door de eigenaars van een kunstgalerie in Southampton, New York. ‘Ze vonden dat mijn foto’s perfect zouden passen in het interieur van hun villa in de Hamptons. En omdat we toen in een economische crisis zaten – waardoor ook de kunsthandel op apegapen lag – vroegen ze of ze mijn foto’s niet mochten verkopen in hun galerie, naast werk van prestigieuze namen als Roy Lichtenstein, Alex Katz of Ross Bleckner.’