3 toprestaurants die zich het afgelopen jaar heruitvonden

1 | Oak

Gent

Sinds eind januari, bijna tien jaar na de opening, hebben chef Marcelo Ballardin en zijn partner Dominik D’Hooge hun restaurant Oak verhuisd in Gent. Vandaag kookt Ballardin op de eerste verdieping van een zeventiende-eeuws karakterpand.

Daarmee komt het kader van Oak op hetzelfde hoge niveau als Ballardins kookstijl. Nog steeds weet hij in bijna elk gerecht zijn Braziliaans-Italiaanse achtergrond te verweven met de finesse die hij heeft geleerd in sterrenzaken.

Restaurant Oak in Gent | Marcelo Ballardin serveert eigenheid en kwaliteit

2 | Café Du Parc

Oostende

Afgelopen zomer herdoopte zaakvoerster Shannah Zeebroek Brasserie Du Parc tot Café Du Parc. Het iconische art-decohoekpand is al sinds 1929 een magneet voor al wie in Oostende woont of er tijdelijk aanspoelt.