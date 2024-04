3 uitzonderlijke én betaalbare sterrenrestaurants

Tijdens zijn mooie carrière heeft de chef een reputatie verworven voor de manier waarop hij vlees en vis in één bord combineert. Een voorbeeld van zo’n surf-and-turf is zijn signatuurgerecht: traag gegaard buikspek met gegrilde langoustine en gekonfijte citroen.

3 | La Table de Manon | Durbuy

Aan haar werkervaring in Bretagne hield ze een voorliefde voor de zee over. Een van de menu’s draait volledig rond Bretonse kreeft en is opvallend zacht geprijsd (79 euro voor zes gangen). Ook de andere menu’s zijn vaak de helft goedkoper dan in andere sterrenzaken: vier gangen voor 48 euro, vijf gangen voor 64 euro.