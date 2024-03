5 topadressen waar je kan dineren én overnachten

Het perfecte combimenu: dineren en overnachten ineen. In België beleven we een revival van het betere hotel-restaurant. Wij selecteerden vijf topadressen.

1 | Antwerpen | Restaurant Eppo in hotel Yust

De hippe hotelketen Yust opende in Antwerpen in 2018 zijn eerste vestiging, vlakbij de voormalige brouwerij De Koninck. Het restaurant met zijn al even hippe sharinggerechten van autodidact Laurens Jasperse scoorde al van bij het begin.

2 | Brussel | Restaurant Kline in hotel Teddy Picker

Het boetiekhotel Teddy Picker opende in de zomer van 2018 in de Dansaertwijk in Brussel, in een pand dat een geslaagde ode aan het brutalisme brengt. In juni komen er naast de oorspronkelijke vier kamers – met ruw beton, grote ramen en hedendaags design – nog twee extra bij.