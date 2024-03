Restaurant Lilium | Revival van het betere hotel-restaurant

In België beleven we een revival van het betere hotel-restaurant. De nieuwste aanwinst: restaurant Lilium in hotel De Witte Lelie in Antwerpen.

De Argentijns-Antwerpse fres­cokunstenaar Pablo Piatti heeft reuzenlelies op de muur en dromerige wolken op het plafond geschilderd. Grote ramen bieden uitzicht op een binnentuin. Het decor van Lilium is apart, gezellig en verbazend stil voor een restaurant midden in Antwerpen. Lilium opent op 18 maart en wordt het nieuwe restaurant van De Witte Lelie, een luxueus boetiekhotel met tien kamers in het historische stadscentrum. Hoe apart het restaurant ook wordt, het sluit wel aan bij een trend: we beleven een voorzichtige revival van het betere hotel-restaurant.

© Alexander D'Hiet

In Londen en Parijs zijn dat soort bijzondere plekken nooit weggeweest, maar in België leek de combinatie van een luxehotel met een prestigieus restaurant tot voor een paar jaar eerder uitzondering dan regel. Ja, we weten natuurlijk al lang dat het vijfsterrenresort La Butte aux Bois in Lanaken de moeite is voor zijn twee­sterrenrestaurant Ralf Berendsen. En in De Panne staat Hostellerie Le Fox al jarenlang bekend om de gerechten vol finesse. Maar er verdwenen ook geregeld hotel-restaurants. Zo sloot Yves Mattagne in 2019 zijn sterrentempel Sea Grill in het SAS-hotel in Brussel. En met het vertrek van Samuel Blanc in 2017 kwam er ook een einde aan de gastronomie in hotel Sélys in Luik.

Sinds kort investeren hotels ook in België toch weer volop in fine dining: om de bezettingscijfers van je kamers te verhogen scoort er weinig beter dan een goed restaurant, beseffen hoteleigenaars. En omgekeerd werkt het ook: met een goed restaurant trek je zelfs niet-hotelgasten aan. Het meest spectaculaire voorbeeld zagen we in Antwerpen. Op de site van Botanic Sanctuary vind je vijf hoogstaande restaurants. In Knokke haalde La Réserve afgelopen zomer legende Peter Goossens in huis om de luxebrasserie La Rigue uitstraling te geven. In Sint-Truiden scoorde Gary Kirchens in 2022 een Michelinster voor zijn neoklassieke gerechten in het somptueuze hoteldecor van het Kasteel van Ordingen. En in Francorchamps deed Mathieu Vande Velde vorig jaar hetzelfde in hotel Le Roannay.

Complete make-over