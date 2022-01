De leeggelopen discoballen van restaurant Le Pristine

‘Uit eten gaan moet een feest zijn.’ Dat was de baseline waarmee chef Sergio Herman in volle coronacrisis Le Pristine opende in Antwerpen. En bij een feest horen natuurlijk discoballen.

De glamoureuze vibe van Rotganzen

In het restaurant druipen de blinkende ballen van de muren af en zitten ze gepropt tussen twee zuilen. Die ‘leeggelopen’ vormgeving is een ontwerp van het Nederlands-Amerikaans kunstcollectief Rotganzen. Rotganzen bedacht de ‘Quelle Fête’-collectie met deze lekke discoballen al bijna tien jaar geleden.

Schermvullende weergave ©Rotganzen

‘Voor ons is het een melancholische herinnering aan de gloriejaren van de disco, van Studio 54 over Paradise Garage en The Roxy’, vertelt Erik Schilp, die samen met Robin Stam en Joeri Horstink het kunstcollectief vormt. ‘De discoperiode was een bevrijdende episode: seksuele revolutie, de New Yorkse homobar Stonewall, het einde van de oorlog in Vietnam... De jaren 1970 was een optimistische periode.’

‘Voor ons is het een melancholische herinnering aan de gloriejaren van de disco.’ Erik Schilp Rotganzen

Schermvullende weergave Bij Le Pristine zitten de ballen geprangd tussen de zuilen. Niet toevallig, de discoballen werden op maat gemaakt. Ze staan symbool voor vrolijkheid, maar met nostalgie. ©Quelle Fête by Rotganzen / Pim Top

‘Ironisch genoeg kwam ook toen een dodelijk virus de pret bederven. Aids wierp een schaduw over de samenleving en het optimisme verdween, samen met de disco en de onbezorgdheid. Dat is wat we met die in elkaar gezakte discoballen duidelijk maken’, aldus Schilp. ‘Er zit dus zeker iets nostalgisch in, naast een vrolijk aspect.’

Net die combinatie leidde ertoe dat tijdens de recente virusuitbraak de handgemaakte ‘Quelle Fête’-ballen aan populariteit wonnen. ‘We zagen de vraag naar de discoballen vertienvoudigen’, aldus Schilp. ‘Ook in België. Het kan niet anders of Le Pristine zit daar voor iets tussen.’

Anno 2012 werden de ballen nog niet meteen gesmaakt door een groot publiek, maar na samenwerkingen voor de vitrines van Zara én een collectie met het Italiaanse interieurlabel Gufram ging, nu ja, de bal aan het rollen.

Het restaurant Le Pristine

Op het bord Mix de doorgedreven Zeeuwse passie van Sergio Herman met de Italiaanse flair die de aanpalende modezaak Verso uitstraalt en je krijgt een boeiende menukaart waar onder andere garganellipasta op prijkt met eendenconfit, ‘nduja, eierdooier en parmezaanse kaas.

In de keuken Sergio Herman zet de krijtlijnen uit, maar het zijn chefs Chris Blom en Thomas D’Hooghe die hier dagdagelijks de touwtjes in handen hebben. Herman nam deze twee heren mee uit de keukens van respectievelijk The Jane en Pure C. Dat de mannen kunnen koken, hebben ze dus al ruimschoots bewezen.

Schermvullende weergave Sergio Herman zet de krijtlijnen uit, maar het zijn chefs Chris Blom en Thomas D’Hooghe die hier dagdagelijks de touwtjes in handen hebben. Ze verdienden hun sporen bij The Jane en Pure C. ©Peter-Paul de Meijer

In het geheugen Hoewel het eten hier uitstekend is, is het vooral de glamoureuze vibe van Le Pristine die nog lang bij blijft. De talrijke kunstwerken, onder meer een Rinus Van de Velde, dragen in grote mate bij tot dat gevoel.

Aan te bevelen Wie in de lente of tijdens een Indian summer op zeker wil spelen, boekt een tafeltje op de patio. Bij slecht weer zit je hier overdekt, bij mooi weer kan het dak open, net als in een voetbalstadion.

Op de rekening Voorgerechten vanaf ongeveer 25 euro, hoofdgerechten vanaf zo’n 35 euro.