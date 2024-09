Italiaans + art-decovibe | Franse Big Mamma-groep opent eerste restaurant in België

Op het Flageyplein in Brussel opent Barracuda, het eerste restaurant van de Franse Big Mamma-groep in België. Wij gingen erheen en spraken met head designer Apolline Lugger.

Wie over het Flageyplein loopt, hoeft geen seconde te twijfelen waar restaurant Barracuda zich precies bevindt. De kitscherige gordijnen, de sfeervolle vintage lampjes, de grote letters boven de deur en een porseleinen poema die de gasten verwelkomt. Binnen, in het ‘Maison de la Radio’, wordt het zaalpersoneel opgezweept op de beats van George Michael, terwijl in de keuken nog volop nieuwe toestellen worden getest. En Apolline Lugger, die heeft vooral oog voor de verlichting. Ze is hoofd design bij Studio Kiki, de interne ontwerpdivisie van de Franse Big Mamma-groep. ‘De juiste sfeer creëren, daar maken we een erezaak van. Verlichting is daarbij superbelangrijk. We werken altijd met drie sferen: lunch, aperitief en avond. Voor elk van die momenten bestaat een ideaal licht, en dat kom ik vandaag nog even dubbelchecken.’

Lugger arriveerde pas vanochtend vanuit Londen, waar ze vijf jaar geleden als Parijse naartoe verhuisde om het designteam te gaan leiden. ‘Met een team van vijftien mensen houden we ons alleen bezig met de inrichting en decoratie van de Big Mamma-restaurants.’ Inmiddels zijn er 26, van Parijs en Londen over München, Milaan, Barcelona en Berlijn. Allemaal stralen ze die typische Italiaanse flair uit, het handelsmerk van Big Mamma.

Apolline is de vrouw van Victor Lugger, de man die Big Mamma in 2013 oprichtte samen met Tigrane Seydoux. Lugger noch Seydoux heeft Italiaanse roots, en toch zijn al hun restaurants door en door Italiaans, zowel op als naast het bord. ‘Wie aan lekker eten denkt, denkt aan Italië. Wie aan interieur denkt, denkt ook aan Italië. Het land is een eindeloze bron van inspiratie, we hebben nooit spijt gehad van de richting die we zijn ingeslagen’, aldus Lugger. ‘Maar’, voegt ze toe, ‘Tigrane zegt altijd dat we nooit mogen berusten in een goed concept. De dag dat we denken dat we goed bezig zijn, is de dag dat we ten onder gaan.’

Barracuda in Brussel, het eerste restaurant van de Franse Big Mamma-groep in België. © Jérôme Galland

Italiaanse postkaart

Hoewel alle vestigingen diezelfde Italiaanse basis delen, kun je Big Mamma er niet van beschuldigen telkens dezelfde succesformule te herhalen. Elk restaurant heeft een eigen vibe, eigen accenten, kleuren en designs. ‘We beginnen telkens opnieuw met een wit blad’, aldus Lugger. ‘Voor Brussel hebben we ons laten inspireren door het strakke karakter van het gebouw. Hier, in het ‘Maison de la Radio’, voelden we een art-decovibe, die we in het interieur hebben doorgetrokken. We hebben ons voor het moodboard laten inspireren door een wit-groen terras dat we in Italië zagen – als een soort Italiaanse postkaart. Zodra dat moodboard op punt staat, sturen we het team van Studio Kiki op pad om de juiste materialen en objecten te vinden.’

Met bestelwagens gaat het dan richting Boulogne en omstreken, om op vintagemarkten bij het krieken van de dag enkele topstukken te kunnen meepikken. ‘De goudkleurige vrouwen met een lamp in hun handen zijn echt perfect voor Barracuda’, aldus Lugger, die via WhatsApp voortdurend op de hoogte wordt gehouden van nieuwe vintage vondsten. ‘Dankzij die vintage items creëer je meteen een heel huiselijke sfeer in het restaurant. Niet alle lampen zijn dezelfde, niet alle kastjes of vazen zijn dezelfde, en net daardoor voelt het echt en authentiek aan.’

Studio Kiki is een internationaal gezelschap, met mensen uit Frankrijk, het VK, Nederland, Libanon, Portugal en Italië, die elk een andere kijk op interieurs hebben. ‘Wat voor de ene kitsch is, is voor de andere een schat’, aldus Lugger. ‘Die wisselwerking is fantastisch. Sommigen werkten zelfs in de filmindustrie, waar ze decors bouwden. Ook daar is sfeerschepping essentieel. Alleen blijft hun werk nu iets langer overeind staan.’ (lacht)

Apolline Lugger is hoofd design bij Studio Kiki, de interne ontwerpdivisie van de Franse Big Mamma-groep. © Jean-Baptiste Strub

The A-Team