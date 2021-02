Rechterhand Raf Simons creatief directeur Alaïa

Pieter Mulier, de jarenlange rechterhand van Raf Simons, is aangesteld als nieuwe creatief directeur van Alaïa, het legendarische Franse couturehuis.

Meer dan drie jaar na de dood van Azzedine Alaïa, een van de iconen van de Franse mode, stelde het luxehuis dan toch een opvolger aan. Pieter Mulier is de zoveelste Belg op een toppositie in de internationale modewereld.

Voor het grote publiek mag Mulier een onbekende naam zijn, met zijn lange staat van dienst is de Antwerpenaar een vaste waarde in de modesector. Afgestudeerd als architect aan Saint-Luc in Brussel verkoos Mulier mode en belandde hij bij Raf Simons, met wie hij bijna twintig jaar zou samenwerken.

Van stagiair bij Simons’ eigen merk klom Mulier op tot rechterhand. Bij elke grote carrièrewissel zou Simons hem vragen mee te komen: in 2006 naar Jil Sander waar Mulier accessoires ontwierp, in 2012 naar Dior als schakel tussen de ateliers en zijn mentor en als klankbord en in 2016 naar Calvin Klein als ontwerper van zowel de mannen- en de vrouwencollecties terwijl Simons het grotere plaatje overzag. De goede reacties van het publiek en de modecritici konden niet verhinderen dat het contract met de Amerikanen vroegtijdig afsprong.

Toen vorig jaar uit Milaan het nieuws kwam dat Raf Simons co-ontwerper van Prada zou worden, was een van de grote vragen of Mulier deel van de transfer uitmaakte. En toen bleek dat dat niet het geval was, wat hij zou gaan doen. Daarop kwam op vrijdagavond eindelijk een antwoord.

Maison Alaïa is in handen van de Zwitserse Compagnie Financière Richemont, die onder meer Cartier en Montblanc bezit. Het conglomeraat is het jongste halfjaar aan een creatieve demarche bezig. In september werd eco-ontwerper Gabriela Hearst hoofd van Choé en recent financierde het conglomeraat Alber Elbaz' nieuwe merk AZ Factory. Al is Maison Alaïa een speciaal geval.

King of Skin

Ondanks zijn kleine gestalte liet Azzedine Alaïa heel grote schoenen na voor Mulier om in te stappen. Het Franse modehuis, in 1980 opgericht door de Tunesiër, is een outsider in de modewereld. Alaïa werd vanaf 2007 door Zwitserse centen gesteund, maar tot aan zijn dood deed hij zijn ding. Met technologisch vernuftige stukken die vrouwen als tweede huid omarmden, hem bekendmaakten op de rode loper en hem de bijnaam King of Skin opleverden. Maar vooral door zijn houding: creativiteit kwam als de tijd rijp was, waardoor de couturier de bekende Franse modekalender naast zich neerlegde en presenteerde wanneer hij wilde.

Dat respect voor tijd en creatie staat Mulier aan. Hij reageerde via een persbericht op zijn aanstelling. ‘Altijd voor op zijn tijd en open voor alle kunsten en culturen. Azzedine Alaïa's krachtige perspectief was vaak een inspiratie, omdat hij de tijd nam om innovatief en tijdloos te creëren', zegt de ontwerper.