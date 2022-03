Binnenkijken bij techondernemer Adrien Dewulf in Los Angeles

Een architecturale expat, tussen Europese art deco en Californisch modernisme. Zo kun je de villa van Adrien Dewulf, de medeoprichter van de rekruteringsapp Heroes, nog het best omschrijven. De Belgische techondernemer woont in Los Angeles in een modernistische parel uit 1939. Zijn partner, Giampiero Tagliaferri, runt sinds januari een interieurontwerpstudio waar de internationale opdrachten al aardig binnenrollen.