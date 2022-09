Queen Elizabeth II: haar leven in beeld

Op 8 september 2022 is de Britse koningin Elizabeth II op 96-jarige leeftijd overleden. Ze zat 70 jaar op de troon. Dit zijn enkele beelden uit haar bewogen leven.

1926 | De geboorte van Elizabeth

Elizabeth Alexandra Mary wordt geboren in Londen op 21 april 1926. Haar ouders zijn Albert Frederick Arthur George en Elizabeth Bowes-Lyon, de toekomstige koning George VI en Queen Elizabeth, the Queen Mother, zoals Elizabeth later genoemd zal worden.

1936 | De 10-jarige troonopvolgster

Als haar vader na de troonsafstand van zijn broer Edward VIII op 11 december 1936 onverwacht koning George VI wordt, wordt Elizabeth, zijn oudste dochter, op tienjarige leeftijd zijn troonopvolgster.

1947 | Haar huwelijk met Philip

Op 20 november 1947 trouwt Elizabeth met Philip Mountbatten, prins van Griekenland en Denemarken, in Westminster Abbey. Ze krijgen samen vier kinderen: Charles, troonopvolger van Queen Elizabeth II, kroonprinses Anne, prins Andrew en prins Edward.

1953 | Haar kroning tot koningin

Pas bijna anderhalf jaar na de proclamation of accession wordt Elizabeth op 2 juni 1953 gekroond tot koningin van het Verenigd Koninkrijk en 32 Commonwealth realms. Zuid-Afrika, Sri Lanka, Barbados en Pakistan zijn intussen onafhankelijk geworden.

1965 | Fotoshoot

In 1964 wordt prins Edward geboren. Hij is het vierde kind van Queen Elizabeth II en prins Philip. Een jaar later volgt een fotoshoot met het hele gezin.

1977 | 25 jaar op de troon

In 1977 viert de Queen haar zilveren jubileum. Daarvoor reist ze de wereld rond en bezoekt ze Commonwealth realms, de landen van het Gemenebest die de Britse monarch als staatshoofd hebben.

1982 | De geboorte van William

Op 21 juli 1982 wordt de Queen voor de derde keer grootmoeder. William is de zoon van Charles en Diana en de tweede in lijn voor de troon, na zijn vader. In totaal krijgt ze acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen.

1992 | 'It has turned out to be an annus horribilis'

In haar kerstboodschap van 1992 noemt ze het jaar een annus horribilis: drie van haar kinderen kondingen hun scheiding aan en een groot deel van Windsor Castle, het favoriete verblijf van de Queen, brandt af.

2002 | Haar moeder en jongere zus overlijden

Op 9 februari 2002 sterft haar enige zus, de jongere Margaret. Een maand later, op 30 maart, verliest ze haar moeder, de Queen Mother. Ondanks het verlies van twee van haar belangrijkste dierbaren, viert ze haar gouden jubileum groots.

2015 | Langstzittende vorst(in)

Queen Elizabeth II zit op 9 september 2015 23.226 dagen, 16 uur en 23 minuten op de troon. Daarmee verbetert ze het record van langstzittende vorst(in) in de Britse geschiedenis. Dat stond op naam van haar betovergrootmoeder Queen Victoria.

2022 | Het overlijden van Queen Elizabeth II

In de laatste jaren van haar leven blijft ze niet gespaard van schandalen en negativiteit. Zo kondigen haar kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan Markle in 2020 aan dat ze afstand nemen van hun koninklijke functies en beschuldigen ze de koninklijke familie een jaar later van racisme. Ook in 2021 sterft haar man prins Philip. Zelf overlijdt ze onder medisch toezicht op 8 september 2022.