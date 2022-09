Sabato's weekendtips: van kamperen in Oostende tot een culinaire roadtrip

Nog geen plannen voor komend weekend, maar wel zin in een snelle trip, een shot inspirerende kunst of gewoon een goed boek? Check onze tips voor een ontspannend einde van de week.

TO READ A Visible Man

Als allereerste zwarte Vogue-hoofdredacteur ooit doorbrak Edward Enninful het beschamende gebrek aan diversiteit in de mode­wereld. Meer nog: hij ontpopte zich als een van de grootste changemakers. Zonder aarzelen zet hij mensenrechtenactivisten, hulpverleners of krasse tachtigers op de cover. En hij biedt gekleurde fotografen en designers de ruimte die ze verdienen. Kortom: inclusie is zijn ‘middle name’. Hij schopt de modewereld een geweten en schuwt geen politieke statements.

Op zijn achttiende werd hij modeverantwoordelijke en stilist bij het magazine iD, een job die hij aanvankelijk combineerde met modellenwerk en meer dan twintig jaar volhield. Later werkte hij onder meer voor de Italiaanse Vogue, waar hij ‘The Black Issue’ maakte: een nummer met uitsluitend zwarte modellen dat in geen tijd uitverkocht. In 2017 werd hij hoofdredacteur van de Britse Vogue. Hoe de Ghanese Londenaar – zwart, homo, vluchteling uit de arbeidersklasse – het zover schopte, lees je in zijn autobiografie die verschijnt op 6 september.

Koop ‘A Visible Man. A Memoir’ vanaf 6 september voor 28,50 euro bij Penguin Random House.

TO SLEEP Les Cabanes d'Ostende

Alsof je een weekendje Ardennen en een tripje naar de kust combineert: dat twee-in-ééngevoel wil Les Cabanes d’Ostende bereiken. Het nieuwe hotelconcept ligt namelijk op wandel­afstand van het strand, maar ook midden in het groen. Het paalt aan een park van dertien hectare en ook het stadscentrum is vlakbij.

De cabins zijn uit luxueus hout gesneden: zeer ruim en voorzien van alle gemak. Behalve een masterbedroom zijn er twee kinderslaapkamers die verpoppen tot berging als je boekt als koppel. Dat je midden in de natuur zit, voel je aan alles: ’s ochtends kun je eitjes rapen voor je ontbijt, je hakt je eigen hout voor de haard en in de moestuin pluk je je groenten en kruiden. Een natuurlijke ondergrondse koelkast doet dienst als minibar. Bovendien heeft elke ‘cabane’ een bakfiets. En één huisje heeft ook een hottub.

Momenteel staan er drie hutten, maar dat worden er op termijn negen.

Logeer in een van Les Cabanes d'Ostende vanaf 250 euro per nacht.

TO RIDE Chef's Table Rally

Een culinaire roadtrip, zo zou je Chef’s Table Rally kunnen omschrijven. Een bijzondere route door België met gastronomische pitstops: een ontbijt, lichte lunch en uitgebreid diner.

Er zijn vier edities per jaar: altijd voor 25 wagens – zowel classic cars als GT’s – en één topchef die minstens 15/20 scoort bij Gault & Millau.

Na twee uitverkochte rally’s in maart en juni komt er een herfsteditie op 17 september met chef Thijs Vervloet van restaurant Colette-De Vijvers in Averbode (score 16,5/20).

Initiatiefnemers zijn Fleur Bonnett en Olivier Boehlen. Zij werkte de afgelopen tien jaar in de formule 1 vanuit Londen. Hij is een fervent oldtimerfanaat die tijdens rally’s teleurgesteld was over het eten.

Neem deel aan de culinaire roadtrip van Chef's Table Rally voor 795 euro per auto met twee bestuurders.

TO DO Brussels Gallery Weekend

Liefhebbers van kunst, design en vintage kruisen volgend weekend maar beter aan in hun agenda. Van 8 tot en met 11 september is er de vijftiende editie van het Brussels Gallery Weekend, met bijna vijftig galeries die hun deuren openen. Van 9 tot en met 11 september is er ook een vintagemarkt op de Grote Zavel: Sablon Design Market. Op woensdagavond 7 september kun je naar de Design Art Night in de coworkingspace Fosbury in Watermaal-Bosvoorde.

TO SHOP ‘The Shaker System’

In 2018 maakte Lidewij Edelkoort de expo ‘The gift to be simple’ met een selectie ‘Shaker’-meubels: sobere eerlijke stukken van de Amerikaanse religieuze Shakers-beweging. En zoals meestal kreeg ’s werelds beroemdste trendwatcher gelijk: de robuuste functionele stukken zijn nu enorm gewild. Ook Raf Simons is fan. Kijk maar naar de collectie die hij maakte voor Kvadrat. Simons – tegenwoordig de creatieve rechterhand van Miuccia Prada – ontwerpt al negen jaar interieurstoffen voor het gerenommeerde merk.

Nu gaat die collab nog verder: met ‘The Shaker System’ tekende hij 26 gebruiksvoorwerpen voor in huis. Onder meer een kapstok, opbergers, sleutelhangers, dienbladen, wollen plaids en shoppingtassen. In wit, zwart, groen en roze. Geïnspireerd op de basisprincipes van de Shakers: eenvoud en functionaliteit.

Deze productlijn presenteert Simons in een nieuwe boetiek die vorige maand opende tijdens de Copenhagen Fashion Week. En die hij inrichtte met rustieke jarendertigmeubels van de Zweed Axel Einar Hjorth. Zeer hot op de vintagemarkt en duidelijk verwant aan de Shaker-meubels.

Last Call

Iemand opsluiten fnuikt de creativiteit niet. Dat is precies de invalshoek van de expo ‘Splendid Isolation’ in het Gentse S.M.A.K.: hier hangt uitsluitend kunst, gemaakt in afzondering. En tussen de honderd werken vallen ontdekkingen te doen.

De visuele gedichten van benedictijner monnik Dom Sylvester Houédard bijvoorbeeld, getikt op een Olivetti-schrijfmachine. Of de schilderijen van Derek Jarman, die op een desolate landtong in Dungeness – in het zuiden van Kent, Engeland – een iconische beeldentuin maakte met stenen, wrakstukken en roestend ijzer dat hij op het strand vond. Zehra Dogan zat dan weer 141 dagen in een Turkse cel, omdat ze rapporteerde over het conflict met de Koerden. In haar pakkende tekeningen, soms gemaakt met bloed, proef je de rebellie in gevangenschap.

Kunst kan isolement ook doorbreken. Vanuit haar Inuit-gemeenschap in Canada vernieuwde Shuvinai Ashoona de lokale ‘folk art’ zozeer dat ze in 2022 de Biënnale van Venetië haalde. En Judith Scott had het downsyndroom en was doof, maar haar intuïtieve textielsculpturen hangen nu wel in het MoMA in New York. En in Gent.

Bezoek ‘Splendid Isolation’ nog t.e.m. 18 september in het Gentse S.M.A.K.