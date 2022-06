10 weetjes over ‘s werelds belangrijkste meubelbeurs Salone del Mobile

Vorige week werd Milaan overspoeld door zo’n 400.000 interieuraficionado’s van over de hele wereld. Dat de Italiaanse stad uitgroeide tot dé internationale ‘design capital’ is te danken aan het Salone del Mobile, dat dit jaar zijn zestigste editie beleefde. Waarom is juist deze meubelbeurs zo incontournable? En is dat altijd zo geweest? Wij doken in de archieven en ontrafelden de successtory in tien stappen.