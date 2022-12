5 keer binnenkijken: dit waren de opvallendste interieurs van 2022

Van een brutalistische parel in Waals-Brabant tot een arty en eclectische Londense atelierwoning: dit waren de vijf opvallendste interieurs die in 2022 op sabato.be verschenen.

1 | Arty en eclectisch

Een baarmoedervormig hoofdeinde en surrealistische kreeften: Maison Colbert is de nieuwe arty en eclectische Londense atelierwoning van de moderne surrealisten Philip en Charlotte Colbert. Een belevenis langs grootse kunst en opmerkelijke symbolen.

2 | Brutalistische parel

Marc Corbiaus eerste realisatie was deze brutalistische parel in Waals-Brabant. Interieurarchitect Catleen le Hardy en haar man verzachtten het brute interieur met natuurlijke materialen. ‘Je leeft hier in symbiose met de natuur.’