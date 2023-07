5x binnenkijken | Van Moulin Rouge-bordeel tot grot in Italië

Daarboven woont de Wouters in een zwevende glazen loft met een hangende tuin. In zijn hedendaagse interieur spot je veel kunst. ‘De collectie is het resultaat van mijn ontmoetingen en ontdekkingen. Alle werken samen vormen een zelfportret.’

3 | Een Moulin Rouge-bordeel in Parijs

Het achttiende droomhuis van serial entrepreneur Ramdane Touhami is een voormalig bordeel dicht bij de Moulin Rouge. Kunstenaar Henri de Toulouse-Lautrec en acteur en scenarioschrijver Jean-Claude Carrière namen er eerder al hun intrek.

Het witte 1870-herenhuis telt enkele bijzonderheden. Een groot salon met lunaparkallures, bijvoorbeeld. En een eetkamer die doet denken aan de privékamer van een kapitein op een luxecruiseschip uit de art-decoperiode.

4 | Jarenzestighuis vol asbest wordt modernistische cohousing

Wat moet je met een veel te grote jaren 60-dokterswoning vol asbest? Twee architecten vormden ze om tot een modernistische cohousing voor hun gezinnen. Rond de binnentuin liggen de twee aparte vleugels, verbonden door een centrale glazen hall.

Het project werd niet alleen een renovatie­pareltje, maar vooral ook een casestudy van hoe je XL modernistisch erfgoed kunt herbestemmen voor de woonnoden, energiekwesties en bouwbudgetten van nu.

5 | Een Italiaans vakantiehuis met zicht op de Middellandse Zee

De Italiaanse ondernemer Walter Lagorio zag er een vastgoedproject in – een vakantiehuis dat hij weer zou verkopen – tot hij verliefd werd op het eindresultaat. Nu is de villa met zicht op de Middellandse Zee zijn pied-à-terre in San Remo.

De muur in de living is één grote spiegel die de tuin en de zee reflecteert. ‘s Avonds wordt die spiegel een televisiescherm en geniet Lagorio er van films. Die glazen wand is het pièce de résistance van het huis.