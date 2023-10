Binnenkijken | Parijse galerie van Einstein wordt kleurige vintage boetiek

Rozemarijn de Witte en Pierre Traversier transformeerden een oude Parijse galerie in een grot waar je vintage design, funky schoenen en handgemaakte keramiek scoort.

De Rue de Verneuil, in het 7e arrondissement van Parijs. Dit is niet alleen de straat waar Serge Gainsbourg tot aan zijn dood woonde – en waar onlangs het Maison Gainsbourg opende. De Rue de Verneuil geldt ook al decennialang als ‘le quartier des antiquaires’. Weinig kans dat je zomaar voorbij het huisnummer 60 loopt. Alleen al die mosterdgele gevel heeft stopping power. Op het raam staan de woorden ‘Arrogant Verneuil’. Dit is sinds kort de thuis van de Nederlandse Rozemarijn de Witte en Pierre Traversier, een oud-basketbalspeler die afkomstig is van Martinique. Het koppel, dat op Ibiza ook de eigenaar is van het hotel Los Enamorados, liet de wijk Montmartre achter zich om zijn intrek te nemen in deze unieke schuilplaats.

De voorkant van het pand herbergt een boetiek met zowel hedendaags design, kunst, mode als de vintage vondsten die de twee in de loop der jaren verzamelden tijdens hun vele reizen. Aan de achterkant is er een galerieruimte, exclusiever. Alleen volgens afspraak gaan de deuren open en kun je je onderdompelen in de Wittes grot van Ali Baba, waar zowat alles te koop is.

Rozemarijn de Witte bracht in haar galeriewoning objecten samen die ze samen met haar partner Pierre Traversier verzamelde tijdens hun vele reizen. © Karel Balas/ Vega Mg

Albert Einstein

De Witte had vijftien jaar geleden het pand al opgemerkt, en het was al die tijd in haar gedachten blijven sluimeren. Destijds zat hier de ­‘Epoca’-galerie, eigendom van Mony Linz-Einstein, een achternicht van Albert Einstein. ‘Ze was een grote verzamelaarster met een zeer goede smaak die altijd onverwachte objecten combineerde. Een beetje zoals ik, maar dan in een heel andere stijl’, aldus de Witte. Toen ze in 2021 hoorden dat het pand te koop kwam, twijfelden de Witte en Traversier geen seconde.