Binnenkijken bij Peter Ivens | Belgiës meest discrete interieurarchitect

Het landhuis, gebouwd in de jaren 1920, vertoont klassieke art-deco-elementen zoals een rondboogdeur en erkers, terwijl het interieur minder dwingend en eerder modernistisch is. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

‘Ik kan heel goed alleen zijn. In dit huis is dat geen straf.’

Het project gooide Ivens’ leven overhoop, want behalve zijn klant kende hij niemand in Itegem. ‘Ik was ook niet specifiek op zoek naar zo’n statig landhuis, laat staan een in art-decostijl’, zegt hij. ‘De woning was oorspronkelijk gebouwd voor een lokale ondernemer die ernaast een conservenfabriek had. Die man had ook banden met Congo, vandaar de koloniale trekjes in de architectuur. Het huis, uit de jaren 1920, staat op de lijst van bijzonder bouwkundig erfgoed. Vooral de buitenkant bevat veel typische elementen uit die tijd, zoals de rondboogdeur en de erkers. Binnen is de architectuur een pak minder dwingend. Een geluk, want art deco kan behoorlijk zwaar aanvoelen als decoratieve stijl. Naar mijn gevoel had dit huis in de eerste plaats iets modernistisch. Er was veel restauratiewerk aan, maar ik zag mezelf er makkelijk hedendaags in wonen.’

Niet verminkt

Hedendaags wonen betekent in Ivens’ vocabularium niet: de woning grotendeels afbreken en compleet naar zijn hand zetten. In plaats daarvan luisterde hij eerst naar de bestaande architectuur. Hij respecteerde de originele indeling en circulatie van het huis, en behield ook zoveel mogelijk authentieke elementen, zoals de houten raamkozijnen. ‘Die waren niet diep genoeg voor dubbel glas, dus koos ik voor vacuümglas: dat is veel dunner, maar biedt een betere thermische isolatiewaarde dan enkel glas’, legt hij uit.

Peter Ivens werkt al jaren nauw samen met styliste en decoratrice Bea Mombaers. Hun interieurs zijn niet stijf, maar warm, relaxed en nonchalant. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Advertentie

‘Ik restaureer liever dan dat ik afbreek. Ik hou van doorleefde materialen en authentieke details, want die geven een woning cachet. Ze vertellen een verhaal waarop ik kan voortbouwen. Een huis als het mijne vraagt bijvoorbeeld niet om een open leefkeuken. Ik heb de bestaande aparte keuken wel een update gegeven. Of zo’n afzonderlijke keuken superpraktisch is? Neen. Maar alle tussenmuren openbreken om de keuken per se in de leefruimte te duwen, was ook geen optie. Zo’n ingreep zou dit huis totaal verminken. Dat wilde ik echt niet.’

Japanse gong

Eigenlijk is Ivens’ stempel nergens in het huis drastisch voelbaar. Zelfs op de eerste verdieping toonde hij meer respect dan branie. Hij behield de circulatie tussen de kamers en liet het pand waardig zijn leeftijd tonen. De badkamer is het beste voorbeeld. Daar zien we onder meer oude wastafels, originele wandtegels van Boch en vloertegels van La Céramique Nationale uit Welkenraedt. ‘In een nieuwbouw zou ik vandaag een grotere en functionelere badkamer plaatsen. Maar de sfeer hier klopte perfect, dus waarom zou ik daaraan prutsen?’

Peter Ivens werkt al jaren nauw samen met styliste en decoratrice Bea Mombaers. Hun interieurs zijn niet stijf, maar warm, relaxed en nonchalant. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

‘Zelfs de grote overloop in visgraatparket heb ik behouden, ook al zou ik die zelf nooit zo ruim intekenen als ik vandaag een landhuis zou ontwerpen. Ik heb die overloop omgevormd tot een yoga- en meditatieruimte. Als ik tijd heb, neem ik daar ‘s morgens een moment van bezinning. Een Japanse gong van handgeslagen metaal aan het plafond en yogamatjes op de grond: meer heeft die ruimte niet nodig. Ik vond die gong bij een antiquair toen ik samen op pad was met Bea Mombaers. De minimalistische lichtarmatuur is gemaakt door PS Lab.’

Zachte landing

Ook beneden is er, zoals 100 jaar geleden wel vaker gebeurde, met ruimte gemorst. Zodra je binnenstapt, kom je vanzelf uit in een enorme centrale hall, die alle aanpalende kamers met elkaar verbindt. ‘Typisch voor die tijd natuurlijk, zo’n hall waar alles op uitkomt. Het probleem is dat die ruimte relatief donker is. Een moeilijke plek om in te richten’, zegt Ivens. ‘Tot ik dacht aan de bank in palissanderhout die we tien jaar geleden ontwierpen voor een tentoonstelling in het Antwerpse hotel Julien. Het gigantische Japans-Braziliaans geïnspireerde meubel raakte toen niet verkocht en stond sindsdien in mijn stock. Hier past het perfect. Het meubel geeft die hall meteen ook een bestemming: het is een plek om te landen.’

In de badkamer behield Ivens de originele details, zoals de wandtegels van Boch en de vloertegels van La Céramique Nationale uit Welkenraedt. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Advertentie

Landen deed Peter Ivens intussen ook zelf in Itegem. ‘Ik voel me hier thuis, vooral dankzij de tuin. Er stonden al enkele volwassen bomen en struiken, waaronder een prachtige ginkgo, de Japanse levensboom’, zegt hij. ‘De natuur komt hier tot aan mijn huis. Dat geeft een heel geborgen gevoel.’

Zeebonk

Peter Ivens’ woning werd 100 jaar geleden gebouwd om te pronken en gasten te ontvangen. Maar zo gebruikt Ivens het landhuis niet. ‘Het is hier absoluut geen va-et-vient. Ik beschouw mijn woning als een private retreat: een terugtrekplek waar ik graag tot rust kom. Ik heb er wel een thuiskantoor, maar mijn medewerkers komen hier nooit. Ik kan heel goed alleen zijn. In dit huis is dat geen straf.’

Ivens was niet op zoek naar een statig art-decolandhuis. Maar het werd toch zijn rustplek. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Maar als hij zichzelf echt wil resetten, gaat Ivens toch het liefst zeilen. Geen enkel interieur kan hem de rust bieden die hij op zee vindt. ‘Alleen daar kan ik het werk helemaal loslaten. Op zee deconnecteer ik meteen. Op volle zee werkt je gsm niet meer, anders dan tijdens een bergwandeling, waar je toch nog gebeld kunt worden. Wegvaren van alles geeft me een zalig gevoel. Toen we in de Golf van Biskaje zeilden, hadden we zelfs drie dagen lang geen contact met de radar. Waren we toen verongelukt, dan had niemand ons ooit teruggevonden.’ De overtreffende trap van onder de radar blijven. ◆