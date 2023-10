Binnenkijker | De ‘Malibu surf shack’ van designer Kelly Wearstler

Dat buitenleven zocht als vanzelf zijn weg in huis. ‘In al mijn projecten is de levensstijl van de bewoners en de omgeving bepalend. Ik ga telkens weer op zoek naar het verhaal, en dat was hier niet anders.’

Zo werd het gebruik van schuifdeuren en schuiframen maximaal doorgetrokken, waardoor de zilte zeelucht overal naar binnen kan stromen. De overvloed aan natuurlijk licht speelt met het grid in de panelen en vergroot de ruimtes met verlaagde plafonds. En waar je ook staat, je blik valt altijd weer op de zee.

Wearstler staat bekend om haar gedurfde mix van kleuren, materialen en texturen. In haar vakantiewoning koos ze echter voor rustige aardetinten, natuurlijke materialen en een uitgepuurde bohemienlook met zowel binnen als buiten een overdosis tropische planten. En net zoals in al haar projecten laat ze ook hier hedendaags en vintage design moeiteloos met elkaar in dialoog gaan.

De ‘surf shack’ bleek de ideale plek voor enkele karakteristieke stukken die ze online of via veilingen kocht en al jaren koestert, zoals de ‘Rope Lounge Chair’, een jarenvijftigstoel uit jute en staal van Dan Johnson, een minimalistische, metalen stoel van Comme des Garçons, een Cassina-sofa uit de jaren 70, een marmeren tafel uit 1987 van Mario Bellini en de ‘Wiggle Side Chair’ uit 1972 van Frank Gehry.

Daartegenover staan recente stukken, zoals een zwarthouten console van Base 10, een meubelstudio uit L.A., de gipsen stoelen van de jonge Oostenrijkse designer Lukas Gschwandtner en een speelse stoel op houten poten van de Amerikaan Ryan Belli.

‘Mijn interieurs zijn zoals mijn kledingstijl: something old, something new’, zegt Wearstler. ‘Mijn moeder, die antiquair was, nam me als klein meisje al mee naar vlooienmarkten, tweedehandswinkels en antiekbeurzen. Haar invloed is enorm: ik kan me geen project voorstellen zonder een paar prachtige stukken met een voorgeschiedenis. Ze geven zoveel karakter aan een ruimte.’

In haar eigen residenties krijgt ze uiteraard vrij spel voor haar kenmerkende gedurfde mix & match, maar hoe vaak wordt ze teruggefloten? ‘Ik neem graag risico’s. Een interieur moet verrassen. Goed design betekent dat je telkens weer iets nieuws ontdekt. Minimalisten kloppen niet bij mij aan, maar natuurlijk vraagt elk project overleg. Als designer moet je open-minded zijn en ja, ik word al eens teruggefloten. Ik heb daar geen moeite mee, al die verschillende visies doen me net groeien.’

De gipsen stoelen van de jonge Oostenrijkse designer Lukas Gschwandtner. © Courtesy of Rizzoli

Vliegende start

Met een moeder die de interesse in design van haar dochter al op jonge leeftijd aanwakkerde, plus een diploma inte­rieurdesign en grafisch ontwerp op zak, leek het carrièrepad van Kelly Wearstler al uitgestippeld. Toch liet ze begin jaren 90 haar geboorteplek Myrtle Beach (South Carolina) achter en trok naar Los Angeles, om een job te vinden in de filmindustrie. Na een interieuropdracht voor een filmproducent besloot ze zich toch te focussen op interieurdesign.

Pittig detail: Kelly werd tijdens die periode gescout door Playboy. Met de opbrengst van de fotoshoot financierde ze de opstart van haar eigen bedrijf.

Een jaar later, in 1995, gaf vastgoedontwikkelaar Brad Korzen haar de opdracht om onder meer het Avalon Hotel in Beverly Hills te restylen. Een opdracht die haar leven drastisch veranderde, want niet alleen werd het resultaat bejubeld en nam haar bedrijf vanaf dan een vliegende start, ze werd ook verliefd op Korzen. Intussen zijn de twee al meer dan twintig jaar getrouwd.

Wearstler koos voor aardetinten, een uitgepuurde bohemienlook en tropische planten. Je blik valt altijd weer op de zee. © Courtesy of Rizzoli

Bring some drama

Hoewel de vakantiewoning van het koppel Wearstler-Korzen bijzonder relaxed oogt – denk gedempte tinten en warm hout – geldt ook hier Wearstlers motto: ‘bring some drama to the room’. In haar hotelprojecten en residenties doet ze dat bijvoorbeeld door een wand te bekleden met handgeschilderd behang, een meubelstuk speciaal voor een ruimte te ontwerpen of van een tapijt met een opvallend patroon een traploper te maken. ‘Belangrijk is dat je geen gevecht krijgt in een ruimte’, zegt Wearstler. ‘Er is er maar een die de volle aandacht kan krijgen, de rest moet in stilte dat ene interieurelement versterken. Toch hoef je niet voor ‘wham bam’-design te kiezen, je kunt evengoed een stil statement maken. Onlangs vertelde iemand me dat ze op hotel een kopje thee had besteld. Net dat elegante, keramieken theesetje fascineerde haar en bleef, met de lekkere thee en de vriendelijke bediening, hangen als herinnering.’

Ook kunst speelt een cruciale rol als een van de mogelijke drama-elementen. Op haar website vind je namen van Amerikaanse, maar ook Nederlandse, Oostenrijkse en Italiaanse kunstenaars. Het zijn opkomende en gevestigde kunstenaars met wie ze in de loop van de jaren samenwerkte en die ze nu op één platform samenbrengt.

Wearstler staat bekend om haar gedurfde mix & match-stijl. De console in de hall van haar zomerhuis is van Base 10 uit L.A.. © Courtesy of Rizzoli

‘Je interieur vertelt net als je kledingstijl zoveel over je. De keuze voor dat bepaalde schilderij, die sculptuur of dat abstracte werk voegt die persoonlijke toets toe. In mijn team zit een kunstadviseur die me helpt een kunstcollectie samen te stellen en af te stemmen op mijn keuzes, want het is een onmisbare wisselwerking.’

‘Soms hebben klanten een eigen collectie en dan is die bepalend. Recent wilde iemand wakker worden met de blik op een van zijn schilderijen. Een werk waar je gek op bent, is de ideale start om je huis in te richten.’

Dat was in deze ‘surf shack’ het werk van de Amerikaanse Jean Alexander Frater, een geweven compositie die mooi contrasteert met de houten lambrisering en voor een elegant schaduwspel zorgt.

In het hart van het vakantiehuis bevindt zich de keuken, een knusse ruimte in houten maatwerk. Door de schuiframen en -deuren stroomt de zilte zeelucht binnen. © Courtesy of Rizzoli

Van borden tot vazen

In het hart van het vakantiehuis bevindt zich de keuken, een knusse ruimte in houten maatwerk. De keramiek in de open kast boven het werkblad maakte intussen plaats voor haar eigen uitgebreide tablewarecollectie die ze voor Serax ontwierp. Die bestaat uit twee series, ‘Zuma’ en ‘Dune’, en bevat in totaal meer dan honderd stuks: van borden, bowls en kopjes in verschillende kleuren en getint glaswerk tot schalen, etagères, houten serveerborden, stalen bestek tot marmeren vazen.

Wearstler koos ervoor om twee verschillende sferen op de tafel te brengen, maar die – hoe kan het ook anders – perfect gemixt kunnen worden. ‘Net zoals een interieur moet een tafel inspireren. Dat is het mooie aan deze collecties: er zijn zoveel opties om telkens weer met een unieke setting te komen. ‘Zuma’ is met zijn rasters, uitgesproken tinten en amberkleurige glazen wat meer decoratief, en past perfect bij een levendige en overvloedig gevulde tafel. ‘Dune’ is met zijn mix van matte en glanzende keramiek, uitgesproken ribbels en randen eerder architecturaal. Ik werk met heel wat sterrenchefs samen. Zij willen natuurlijk dat hun creatie op het bord spreekt en niet omgekeerd.’

© Courtesy of Rizzoli

‘What’s next’ is eigenlijk geen vraag voor Wearstler, want tussen het interview en deze publicatie post ze alweer tal van rea­lisaties op haar populaire Instagramaccount (2,1 miljoen volgers). Bovendien zijn er plannen, zowel met Serax als met andere internationale labels.

Ze is klaar om de oversteek naar Europa te maken. Wearstler: ‘Ik zie elk project als een creatieve reis. Dat ik nu ook letterlijk de grens over ga en nieuwe culturen ga ontdekken, maakt het dubbel zo inspirerend.’ Kelly Wearstlers mix & match wordt straks alleen maar boeiender.

De collectie van Kelly Wearstler voor Serax | Te koop | In de speciaalzaak of op serax.com ‘Kelly Wearstler: Synchronicity’ | Uitgeverij | Zopas uit bij Rizzoli

| Prijs | 72,95 euro