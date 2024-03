Ex-cannabisplantage in Vorst wordt loft met comfortabele zitput

Daphne Meeus: ‘Mijn grootste bezorgdheid was dat Antoines loft te kil en te mannelijk zou worden. Met natuurlijke materialen en texturen heb ik warmte toegevoegd. De ruimte was zo groot dat ik ook gezelligheid moest brengen. Met die zitput en die bibliotheekwand in notelaar is dat gelukt. Alleen de middelste deur gaat naar de achterliggende slaap- en badkamer. Links zit een bar, rechts is kastruimte.’

Antoine Derom: ‘Ik wilde graag een keuken in de open ruimte, omdat ik het fijn vind om op die manier vrienden te verwelkomen.’ © Jan Verlinde

Mocht je vandaag opnieuw beginnen, wat zou je anders doen?

Meeus: ‘Antoine heeft met twee aannemers samengewerkt die tijdens de bouw failliet zijn gegaan. Dat heeft de planning dooreengegooid.’

Derom: ‘De loft heeft iets van een ‘bachelor pad’, omdat ik nog vrijgezel was toen we de verbouwing begonnen. Vandaar de bar, de luidsprekers aan het plafond, de beamer en het grote projectiescherm. Het appartement is indertijd zo ontworpen dat ik de twee kamers aan de voorkant apart zou kunnen verhuren via Airbnb. Maar nu ik hier met mijn vriendin woon, is het aangenaam om wat meer privacy te hebben. Dus houden we die kamers vrij voor gasten.’

Voor zijn verbouwingsproject trommelde Antoine Derom twee vrienden op: architect Louis del Marmol en interieurarchitecte Daphne Meeus. © Jan Verlinde

Ben je een grote thuiskok?

Derom: ‘Ik wilde graag een keuken in de open ruimte, omdat ik het fijn vind om op die manier vrienden te verwelkomen. Maar toen we hier een familiebijeenkomst hadden, was een aparte eetkamer toch handiger geweest. Tegelijk bedenk ik me: hoe vaak zou ik zo’n eetkamer gebruiken? Je moet je woning nooit ontwerpen voor die exceptionele momenten. Want 98 procent van de tijd eten we hier toch gewoon met twee.’

Er ontbreekt wel een fitnessruimte. Vreemd voor een ondernemer die met Animo Studios binnenkort vier premiumfitnessclubs heeft in Brussel.

Derom: ‘De fitness was oorspronkelijk gepland in een kamer op de kelderverdieping. Maar we vonden het interessanter om een appartement met drie slaapkamers te creëren. Ik spendeer dagelijks al zoveel tijd in de healthclubs dat ik thuis geen aparte sportruimte meer nodig heb.’

Het paar ogen is een artefact uit de Egyptische oudheid. Rechts: op het bureau van Jules Wabbes staat een set met oranjerode vazen van Amphora. © Jan Verlinde

Wat maakt dat je je hier thuis voelt?

Derom: ‘De loft zit verstopt achter een appartements­gebouw aan de straatkant. Daardoor kan ik me hier in stilte terugtrekken. De gevel aan de noordkant is volledig beglaasd. Van overal heb ik uitzicht op de tuin. Het licht valt overvloedig binnen. Zelfs op een donkere dag is het binnen heel helder. Ik krijg hier echt een vakantiegevoel.’

De zitput in mortex katapulteert ons naar de funky jaren 70. Is het de gedroomde plek voor homeparty’s?

Derom: ‘Eerlijk? Ik moet mijn gasten forceren om erin te gaan. Als ik bezoek heb, blijven de meeste mensen aan de keukentoog hangen voor het aperitief. Toch vind ik het een zalige plek, ideaal voor filmavondjes of om naar sportwedstrijden te kijken.’

Meeus: ‘De loft is één grote ruimte, dus we moesten een manier vinden om daar toch aparte functionele zones in te krijgen. Het gebeurt niet zo vaak dat een zitput een optie is, omdat veel mensen een kelder hebben. Die put geeft een dynamiek aan de loft. Lag de zithoek hier op het vloerniveau, dan zouden die sofa’s het interieur heel druk maken. En van beneden beleef je de tuin ook anders.’

© Jan Verlinde

Er is ook veel plaats voor kunst. Een familietrekje?

Derom: ‘Inderdaad, zowel mijn moeder Brigitte Geerinckx als mijn vader Patrick Derom heeft een galerie in Brussel. Mijn zus Sophie handelt in juwelen en multiples. Dankzij haar heb ik ook enkele edities in mijn loft. De sculpturen van Pol Bury en Takis komen van de galerie van mijn vader. Net als het Japans getinte vierluik van de Franse kunstenares Fabienne Verdier. Mijn papa wilde het me eerst niet verkopen, maar na lang onderhandelen is het hier toch beland. Het lijkt wel alsof het gemaakt is voor die grote wand.’

Was de renovatie een goeie investering?

Derom: ‘Toen de renovatiewerken aan de appartementen nog bezig waren, kwamen tal van mensen al vragen of ze er een konden huren, zonder dat ze die vanbinnen gezien hadden. De buurt is duidelijk in opkomst. Je merkt het ook aan de nieuwe horecazaken die hier openen, zoals Épicerie Horta of Honest Coffee. Of ikzelf een goeie investering heb gedaan, weet ik niet.’

‘Mensen die zoveel geld spenderen aan een renovatie, willen misschien niet in Vorst wonen. Maar ik heb dit project in de eerst plaats voor mezelf gedaan. Niet voor het rendement.’

De loft zit verstopt achter een appartementsgebouw aan de straatkant. Stilte en privacy gegarandeerd, in het hartje van de Brusselse gemeente Vorst. © Jan Verlinde

Heb je dan spijt dat je niet langer hebt gezocht in Elsene?

Derom: ‘Natuurlijk niet. Het mooiste bewijs dat we geloven in de buurt: we hebben nog een ander gebouw aan de andere kant van de straat gekocht om te renoveren en te verhuren.’