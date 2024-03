In dit interieur kijken dagelijks 400.000 mensen binnen

‘Toen mijn volgersaantal in de zomer van 2021 de 60.000 aantikte, dacht ik: zoveel mensen staan er dagelijks op de festivalweide van Pukkelpop. Zo probeerde ik dat enorme getal te visualiseren. Sindsdien werk ik écht betaald samen met merken en beschouw ik Instagram als mijn werk. Na veel pieken en dalen, afhankelijk van of mijn reels viraal gaan of niet, zit ik intussen aan 328.000 volgers.’ Van dat reuzeaantal de hoogte in krijgen, heeft hij intussen een sport gemaakt. ‘Ik post wekelijks twee tot drie reels, de rest van de week vul ik mijn feed met fotocarrousels. Want hoe meer je post, hoe meer engagement, hoe meer volgers, hoe hoger mijn advertentie-inkomsten uit samenwerkingen’, vertelt hij.

Ook voordat hij instafamous werd, werkte hij al samen met merken. ‘Dat deed ik toen met mijn man op Blogger’, zegt Peulen. ‘Op onze blog Hardwearing deelden we lifestylecontent, vooral omdat ik tijdens mijn studies interieurvormgeving en VOMO (voortgezette opleiding meubelontwerp, red.) iets miste; ik wilde leren schrijven en foto’s maken, en wilde meer weten over de marketing achter merken.’ Daardoor timmerde hij onbewust al aan een basisnetwerk met pr-bureaus dat hem later nog van pas zou komen. ‘Onze eerste samenwerking hadden we beet op ons twintigste en was er meteen een met Ikea: een gesponsorde post voor één van hun collecties.’

Dankzij die ene toevallige post op Instagram heeft hij van sociale media zijn werk kunnen maken, maar dat hij nu doet wat hij doet, komt dus niet uit het niets. ‘De interieuropleidingen, de blog, mijn webshop Orence (waarop Peulen vintage items verkocht die hij online tweedehands en in kringloopwinkels vond, red.), de jobs waarin ik marketing, pr en socialemediamanagement combineerde, mijn interesse in fotografie; alles wat ik heb gestudeerd en mezelf de afgelopen jaren heb aangeleerd, komt samen in deze job.’

In Peulens woning neemt hij dagelijks foto’s van zonovergoten vintage objecten, neemt hij reels op waarin hij klein en groot meubilair versleurt en maakt hij stories voor samenwerkingen. © siska vandecasteele

Beloond met vintage

We lopen de trap af naar de benedenverdieping. Peulen: ‘Dit is dus geen bungalow, in tegenstelling tot wat je zou verwachten wanneer je vanaf de straat naar deze woning kijkt.’ Wanneer we in de bureauruimte terechtkomen, kunnen we de influencer niet betrappen op kasten die uitpuilen met kaften vol slecht georganiseerde administratie. Er is geen pen of blocnote te bespeuren. Alleen een tafel en een stoel. Wandelen we door, dan passeren we de logeerkamer en de slaapkamer met badkamer - ook daar: geen zeep, shampoo of rondslingerende handdoeken. Alles ligt keurig, onzichtbaar opgeborgen in lades en kasten.

Weer boven herkennen we de leefruimte waar Peulen dagelijks foto’s neemt van zonovergoten vintage objecten, reels opneemt waarin hij klein en groot meubilair versleurt en stories maakt voor samenwerkingen. ‘Ons interieur verandert nog continu. Want ook al wonen we hier intussen drie jaar en is het huis zo goed als klaar, toch check ik dagelijks 2dehands en Facebook Marketplace, en bezoek ik nog geregeld kringloopwinkels. Tref ik een catch waarvoor we geen plek hebben, dan doen we iets anders weg.’

‘In zo’n vangst kan ik echt geluk vinden, omdat ik daarmee word beloond voor mijn zoektocht naar vintage’, gaat hij verder. ‘En al helemaal als ik op een designeritem bots en de verkoper ervan niet weet dat wat hij te koop aanbiedt veel waard is. Zo heb ik de salontafel van Massimo en Lella Vignelli in de tv-ruimte voor 100 euro gekocht, terwijl die 7.000 euro waard is. Die tafel is trouwens voorlopig het enige item wat ik nooit zal wegdoen.’

‘De salontafel van Massimo en Lella Vignelli in de tv-ruimte heb ik voor 100 euro gekocht, terwijl die 7.000 euro waard is. Het is voorlopig het enige item wat ik nooit zal wegdoen’, aldus Peulen. © siska vandecasteele

Toch niet steenrijk

Zijn oog voor design moet Peulen op sociale media af en toe bekopen met haatcomments. ‘Ik lees vaak dat mensen mij een nepobaby noemen. Dat ben ik niet, dus ik vind zulke opmerkingen moeilijk om te lezen. Ja, wij hebben een huis kunnen bouwen. Dat niet iedereen daarvoor de middelen heeft, begrijp ik volledig. Maar mijn man en ik hebben daarvoor wel keihard gewerkt en veel opgegeven - nog steeds trouwens. Bovendien hebben we veel zelf gedaan. Maar op Instagram en TikTok zien ze design en de luxeparfums die ik opgestuurd krijg, dus trekken ze meteen de foute conclusie dat wij steenrijk zijn. Dat al dat design tweedehands is en dat ik dat met mijn bestelwagentje ben gaan ophalen, dat krijgen ze natuurlijk niet te zien.’

Streng voor samenwerkingen

Omdat zijn huis zijn levensproject is en hij daardoor deze job kan uitoefenen, is hij heel streng voor samenwerkingen. Op Instagram was zijn eerste er een met het Deense designmerk &Tradition. Peulen: ‘De aanvraag kwam rechtstreeks van het hoofdkantoor. Dat vind ik fijner dan dat een Belgisch pr-bureau mij contacteert. Vorig jaar heb ik ook een uitnodiging van hen ontvangen voor 3daysofdesign in Kopenhagen. Ontdekken hoe zo’n merk écht draait, praten met wie er werkt, dat vind ik interessant. Hoe persoonlijker de samenwerking, hoe meer voldoening ik eruit haal, hoe meer ik geneigd ben om ja te zeggen. Daarom voel ik heel weinig voor merken die bijvoorbeeld ook op Amazon worden verkocht. Maar pas op, als ik in een rustige periode een mail van zo’n merk zie binnenkomen, betrap ik me er soms op dat ik het toch overweeg. Omdat ik de klok rond post, zou niemand het opmerken mocht er één zo’n post tussen zitten. Maar toch probeer ik het te vermijden.’

Trouwens: wijst hij een aanvraag af, dan is het toch zijn management dat het slechte nieuws moet brengen. Het Amsterdamse bureau LIS the agency dat nu ook in Antwerpen huist, staat ook andere bekende influencers als Tiany Kiriloff en Dennis en Ruben van Have a Roll bij. ‘Onderhandelen en hard to get spelen, dat zit niet in mij.’

In de bureauruimte kunnen we Peulen niet betrappen op kasten die uitpuilen met kaften vol slecht georganiseerde administratie. Er is geen pen of blocnote te bespeuren. Alleen een tafel en een stoel. © siska vandecasteele

Bijberoep in het hoofdgebouw

Naast het influencen heeft hij nog een andere belangrijke inkomstenbron: ‘Ik verhuur mijn huis voor shoots en opnames’, zegt hij. Zo was zijn woonkamer al het kabinet van een psycholoog in de tv-serie ‘Familie’, maar ook het decor van ontelbare reclamecampagnes van commerciële modemerken tot high-end designbrands. ‘Toen ik de eerste aanvragen daarvoor zag binnenkomen, wist ik nog niet dat het een business was. In het begin stelde ik mijn woning dan ook gratis ter beschikking. Later ben ik een paar honderd euro per dag beginnen te vragen, maar nu hier zo’n vijftig shoots per jaar worden georganiseerd, ligt de prijs rond duizend euro. Een welkom extraatje voor een creatieveling. Want in het najaar is het rustig in de designwereld, dus mijn lagere influencerinkomen dan kunnen rechttrekken met de huisverhuur is heel handig’, geeft hij toe.

2024 en daarna

Wat heeft 2024 nog in petto voor Peulen? Hoog op de agenda staat alvast de opening van ‘Werken in cursief’, de coworkingspace van hem en zijn man, midden april. ‘Hoe riskant deze onderneming ook is in een kleine Limburgse gemeente, toen het mooiste pand van Zonhoven te huur kwam te staan, wilden we er een grote open workspace en een gezellige vergaderruimte van maken. Of het zal aanslaan, kunnen we niet voorspellen, maar het bevalt me heel erg om me eens op een andere locatie dan thuis met het interieur bezig te houden.’

Omdat hij er na zijn interieurstudies voor heeft gekozen om voor pr- en marketing- in plaats van voor interieurbureaus te werken, heeft hij er geen ervaring mee om andermans huis in te richten. Peulen: ‘Toch krijg ik geregeld die vraag, en dan om de een of andere reden disproportioneel vaak van profvoetballers als Serge Gnabry (een Duitse voetballer voor FC Bayern München, red.). Daarvoor bedank ik. Maar mocht ik plots niet meer relevant zijn op sociale media, dan sluit ik niet uit dat ik het zou overwegen.’

Peulen: ‘Volgens mij ben ik intussen groot genoeg om een collectie te kunnen uitbrengen in samenwerking met een merk.’ © siska vandecasteele

‘Wel zou ik dit jaar ook opnieuw objecten willen beginnen te ontwerpen. Omdat ik merk dat ik op een creatief ei zit. Volgens mij ben ik intussen groot genoeg om bijvoorbeeld een collectie te kunnen uitbrengen in samenwerking met een merk. Het zou in ieder geval de perfecte timing zijn’, vertelt hij.

Misschien niet voor dit jaar, maar ooit, als prestigeproject, is een eigen fysiek boek. ‘Nadat ik mijn e-book ‘Thrift your home’ in december had uitgebracht, ben ik benaderd geweest door een uitgeverij. Dat is best ironisch als je weet dat ik het e-book heb gemaakt net omdat ik tips wilde delen met mijn volgers, maar niet benaderd werd om een fysiek boek uit te geven. Hoewel ik het heel tof zou vinden om te hebben, heb ik op dit moment geen tijd om een boek te schrijven. Qua return on investment zou het niet de beste zet zijn, dus puur om er iets aan te verdienen zou ik het niet doen.’