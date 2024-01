KEF LSX II-draadloze luidsprekers zijn 'hifi 2.0'

De installatie verloopt erg vlot. Je moet daarvoor twee apps downloaden op je telefoon. De Google Home-app en KEF Connect. De eerste is nodig om de LSXII op te nemen in je thuisnetwerk, de tweede om de luidsprekers effectief te bedienen. In de doos zit ook een kleine plastic afstandsbediening waarmee je het volume regelt en de speakers aan- en uitschakelt. KEF Connect is het commandocentrum van de LSX II waarmee je het geluid bijregelt, de juiste bronnen selecteert en de software bijwerkt.

Kleine kanttekening: hifi producten zonder app en internettoegang blijven vlot decennialang werken, kijk maar naar de bloeiende markt in vintage hifi. Vraag is of dat voor producten zoals deze LSX II ook zo zal zijn. Als consument blijf je na de aankoop afhankelijk van de producent voor software-updates en ondersteuning. Het is afwachten hoelang die voor deze vrij recente productcategorie zal blijven doorlopen. KEF heeft toe nu de software geregeld van updates voorzien, maar weinig techproducten genieten decennialang softwareondersteuning. Buyer beware.

Alles ingebouwd, relatief draadloos

De LSX II zijn achteraan voorzien van een ruime selectie extra aansluitingen. © KEF

De KEF LSX II zijn actieve luidsprekers met ingebouwde versterkers. Ze beschikken ook over een ingebouwde streamer waarmee je rechtstreeks Spotify en andere streamingdiensten kunt afspelen via de app. Ook internetradio en muziekbestanden op je thuisnetwerk behoren tot de opties. Andere bronnen, zoals een platenspeler of een televisie, kun je aansluiten via een ruime selectie poorten achteraan de rechterluidspreker. Zorg er wel voor dat je platenspeler een eigen ingebouwde voorversterker heeft - die is niet voorzien in deze luidsprekers.

De LSX II zijn 'relatief draadloos'. In elke speaker zit een aparte versterker, dus moet je zowel de linker- als de rechterluidspreker in een stopcontact stoppen. Vanaf dan kun je met de KEF Connect-app draadloos muziek streamen. Je kunt de KEF's ook onderling verbinden met een ethernetkabel. Dat zou de geluidskwaliteit ten goede komen. In de praktijk horen we weinig tot geen verschil tussen de draadloze en bekabelde connectie.

Voor wie de LSX II wil gebruiken als upgrade voor televisieluidsprekers heeft KEF een HDMI ARC-poort voorzien. Dat is nieuw voor deze tweede generatie van de LSX. Erg handig, want zo gaan de luidsprekers mee aan en uit met je televisie. Je kunt ook de afstandsbediening van je televisietoestel gebruiken om het volume te regelen. In de praktijk werkt deze HDMI ARC-verbinding erg goed, al zullen sommige mensen even in de instellingen van hun tv-toestel moeten duiken om de ARC-verbinding te activeren. Controleer zeker of je toestel ARC ondersteunt als het om een wat ouder model gaat.

Hoe klinken de LSX II?

De LSX II zijn ook uitstekend geschikt als premium computerluidsprekers. © David Yeow

Als good old stereo met een modern twist. Het stereo-effect, waarbij in de ruimte tussen de linker- en rechterluidspreker een geluidsveld ontstaat waarin je heel precies instrumenten kunt onderscheiden, is hier volop aanwezig. Zanglijnen worden bijna holografisch de ruimte in geprojecteerd. Zeker bij akoestische muziek is het stereo-effect prachtig. Muziek krijgt een dimensie en diepgang waar een bluetoothluidspreker die vanuit één punt in de ruimte speelt zelden aan kan tippen. De modern twist is natuurlijk dat de KEF's dit allemaal klaarspelen zonder externe versterker en streamer.

We sluiten ook een reeks externe bronnen aan op de LSX II, onder meer een cd-speler, ons televisietoestel en een platenspeler. De KEF's maken keer op keer indruk met hun gebruiksgemak en geluidskwaliteit. Mensen die nog nooit een echt hifi systeem in huis hebben gehad, zullen ongetwijfeld nieuwe details en emoties ontdekken in hun favoriete muziek. Met een USB-C-aansluiting en hun compacte formaat zijn de LSX II ook geschikt als computerluidsprekers. In die rol brengen ze overtuigend hifi geluid naar je bureau.

© David Yeow

Schieten de LSX II ergens tekort? Ja, bij erg complexe muziek op hogere volumes durft de presentatie wat rommelig te worden en lijken de luidsprekers de grip op de muziek wat kwijt te spelen. Je merkt dat de LSX II gebonden blijven aan de wetten van de fysica. Een compacte luidspreker kan niet dezelfde 'oumpf' (bij gebrek aan een beter woord) produceren als een grotere luidspreker met een ruimere klankkast.

KEF heeft een compacte externe subwoofer in het gamma, de KC62, die je met een adapter zelfs draadloos op de LSX II kunt aansluiten. Die kan je toevoegen om het maximum te halen uit de lage tonen en de compacte LSX II te ontlasten van het zwaardere werk. Maar met een adviesprijs van 1.699 euro is zo'n extra KC62-subwoofer wel een erg grote extra investering.