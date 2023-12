Kijk binnen in de mooiste interieurs van 2023

In dit beschermd monument wonen, het heeft zijn uitdagingen. Maar daar deinst interieurarchitect Frederic Hooft niet voor terug. Op drie jaar tijd gaf hij Villa Arca, een unieke paalwoning in Sint-Martens-Latem, een nieuwe vibe. Zónder iets structureels te veranderen.

Hooft: ‘In dit huis zijn de functies en de ruimtes anders ingevuld dan gewoonlijk. Minder afgelijnd, minder voorgekauwd, minder cliché.’

Lees meer Video | Kijk binnen in de Latemse villa van interieurarchitect Frederic Hooft

3 | Het ‘down-under’-appartement van Kurt Stallaert

Het is ergens in Asse dat de reclamefotograaf met zijn gezin leeft. Ondergronds.⁠ In de onzichtbare woning die architect Maarten Van de Voorde voor hen ontwierp.

Je maakt je entree via een tunnel onder een schuur.⁠ Binnen lopen alle ruimtes in elkaar over, maar dankzij de patio is er toch voldoende privacy.⁠

Een andere troef: de wilde tuin, die het omgevende Pajottenland doet doorlopen tot aan de achterdeur. En ook de daktuin, die visueel blendt met het landschap.⁠

En het interieur? Als je zo’n uitzicht hebt, dan heb je geen inrichting nodig die dat ‘overpowert’, klinkt het.⁠

Lees meer Futureproof | Binnenkijken in het ondergrondse huis van Kurt Stallaert

4 | Het Smith House van Katherine Bernhardt in de VS

Na meer dan twintig jaar in New York bracht het lot Bernhardt terug naar haar geboortestad Saint Louis. Daar leeft ze nu in het huis van haar kinderdromen.⁠

Op 550 vierkante meter brengt de kunstenares met 44 Memphis-stukken misschien wel het grondigste en meest gedurfde eerbetoon aan de beweging ooit.⁠

Maar het huis is veel meer dan een hulde alleen.⁠ Nog te vinden in het pand: jaren 80-meubilair, E.T. onder de douche en knipogen naar The Pink Panther.⁠

Lees meer Binnenkijken in de kleurenexplosie van Smith House in de VS

5 | Het mediterraan paradijs van een Antwerpse ondernemer op Ibiza

Een Antwerpse ondernemer verkocht zijn bedrijf en realiseerde zijn levensdroom: een villa kopen op Ibiza. En wat voor een.⁠

Een trio architectenbureaus maakte van de zeldzame originele Blakstad een finca 2.0, met enkele hedendaagse toetsen.⁠

Uniek: de tuin van 16.500 vierkante meter, strandje met buitenkeuken en outdoorcinema incluis.⁠