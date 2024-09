Kijk binnen in een oerwoudflat met meer dan 250 planten

‘Tijdens corona heb ik ook zelf wel iets verdiend, maar dat was veeleer om de kosten te drukken. Ik ruil liever. Dan snij ik een stukje van een plant en krijg zelf iets nieuws. Zo wordt de collectie vanzelf mooier. Dagelijks krijg ik wel voorstellen, maar je moet oppassen: er is ook oplichterij met takjes zonder blad, zogenaamde ‘wet sticks’. Mensen betalen daar soms veel geld voor, maar als ze het takje opkweken, komt er een andere plant uit.’

‘Een deel van de fun komt van het fotograferen van de planten bij het juiste zonlicht en het posten van die beelden.’

‘Alles bij elkaar heb ik er zo’n 7000 euro in gestopt. Ook voor een mooie pot ben ik bereid om geld uit te geven – ik heb er tussen 200 en 300 in huis. Voorts zijn er de plantenkast, de groeilampen, mijn eigen potgrond met extra substraten, schors, perliet, mossen enzovoort.’

Zorgenkindjes

‘Twee jaar geleden was de helft van wat je hier ziet nog echt zeldzaam. Maar kwekers merken dat ook en beginnen ze en masse te kweken. Het bestaat nog, hoor. Plots kan iemand online iets aanbieden, en binnen de kortste keren bieden tien mensen erop. Onlangs was er een event in de outlet van Bloemen Robberechts in Wolvertem, waar speciale planten tegen kwekersprijzen werden verkocht. Binnen een minuut waren de eerste toegangsplaatsen volgeboekt. Ook daar zag ik prachtexemplaren van 700 euro – onder particulieren betaal je dan het twee- of drievoudige. Die wil ik eventueel ook, maar ik wacht even: ik heb al vaak gezien hoe prijzen snel kunnen kelderen. Een vast budget heb ik niet, maar ik houd het bij zowat 200 euro per plant. Moeilijk op te kweken hybrides zijn dat waard. Nieuwe soorten uit het Zuiden importeren kost ook wat.’

Een van haar grootste exemplaren is de Monstera deliciosa. ‘Ooit gekocht als één blad’, zegt ze trots. ‘Mijn collectie bestaat vooral uit Philodendron, maar er is geen soort die hier niet staat. Naarmate de collectie groeide, werd mijn wishlist – en hebzucht – wel kleiner. Het zijn er veel, maar niet té veel. Ze mogen de ruimte niet overheersen. Nu zoek ik vooral Anthurium en de mooie hybrides ervan. Er zijn soorten waarop ik echt heb gejaagd, zoals het blad van de Anthurium warocqueanum, de koningin onder de Anthuriums. Of de Anthurium magnificum ‘silver’ met het reuzenblad uit Colombia; de mooi geribbelde Anthurium luxurians ‘magnificum’; en de Xanthosoma lindenii ‘magnificum’ met haar blauwe, zijdeachtige glans.’

‘Omdat de meeste planten die hier staan in oerwouden groeien, acclimatiseer ik ze zorgvuldig. Eerst laat ik ze in de kast staan met 90 procent luchtvochtigheid, waarna ze geleidelijk wennen aan het kamerklimaat. Luchtbevochtigers gebruik ik niet meer: die zijn niet ideaal voor de vloer en de muren. We leven zoals we leven, en ik wil ze integreren in de bestaande omgeving. Maar soms kunnen planten ook gewoon doodgaan. En ja, dat doet pijn.’ In een apart hoekje staan zo’n veertig planten. ‘Dat zijn de rehab-planten die ik nog niet bij de andere durf te zetten. De echte zorgenkindjes met beestjes en dergelijke staan in een andere kamer in quarantaine: ze zouden de hele collectie kunnen besmetten.’

Mindfulness

Haar lockdown duurde bijna vier jaar. ‘Vorig jaar kon ik weer gaan werken, maar ik blijf één tot twee uur per dag met de planten bezig. De gewone verzorging kost ongeveer twee uur per week. Het proper houden van de rekken en de plantenkast, en het verpotten van de planten vergt veel meer tijd. Maar het zijn momenten waarop ik alles kan loslaten. Ik moet dan niet nadenken, het zijn bijna automatische handelingen die me blij maken. Misschien is het een vorm van mindfulness. De televisie staat hier zelden aan.’

‘In die twee uur zit ook tijd voor social media’, lacht ze. Intussen heeft haar Instagramaccount @Philolline meer dan 20.000 volgers. ‘Mensen vragen vaak hoe ik mijn planten zo mooi krijg. De eerste tip: beter te droog dan te nat. Een plant kan ook te veel licht krijgen. Nog een truc is er veel bij elkaar te zetten, zodat de luchtvochtigheid stijgt.’