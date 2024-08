Kijk binnen in een premium-appartement op een van de mooiste plekken van het Zoute

Een sereen appartement als echo van de natuur: dat maakte interieurarchitecte Charlotte Vercruysse van dit prestigieuze vakantieverblijf in Knokke. Wij mochten binnenkijken.

Exceptioneel. Dat is de locatie van dit appartement zeker. ‘Op ooghoogte heb je een majestueus zicht over de Noordzee, de grillige duinen en het betoverende Zwin. Een symfonie van zand, zee en natuur die zowel rust als verwondering oproept’, filosofeert interieurarchitecte Charlotte Vercruysse. ‘Sommige mensen vinden de Noordzee maar een grauwe vlakte. Caraïbisch blauw is ze natuurlijk nooit. Maar op bepaalde dagen is het licht hier zo magisch dat het water bijna zilver of appelblauwzeegroen lijkt.’

De leefruimte, met onder meer stukken van de Braziliaanse architect Sergio Rodrigues en een zetel van Pierre Augustin Rose, bekleed in een stof van alpaca-mohairharen. © De Pasquale + Maffini

Wereldburger

De interieurarchitecte kent het landschap maar al te goed. Na wereldwijde werkervaringen in Japan, New York, Singapore en Antwerpen vestigde ze zich in 2018 in Knokke. Ze had haar carrière evengoed in Zuidoost-Azië kunnen uitbouwen, maar ze koos uiteindelijk voor België. ‘Tijdens die wereldreis heb ik het voorrecht gehad om te werken met enkele vooraanstaande namen in mijn vakgebied, onder wie Vincent Van Duysen. Zijn invloed heeft me gevormd en geïnspireerd’, zegt ze. ‘In Knokke komen wonen, voelde meteen als thuiskomen. Hier kreeg ik een gevoel van comfort en vertrouwdheid. Ik associeerde Knokke vroeger met vakantie, maar nu ik hier mijn bureau run, voelt dat toch anders. Al leef ik nog altijd graag buiten en sport ik hier veel. En ik ben dicht bij een resem maatwerkbedrijven en ambachtslui van topniveau.’

Die konden zich volop uitleven in dit premium appartement op een van de mooiste plekken van het Zoute. Voor Vercruysse was de grootste uitdaging: hoe ga je om met het overweldigende landschap, zonder dat het interieur er afbreuk aan doet? ‘Er is niks harmonieuzer dan de natuur. Ze is een onuitputtelijke inspiratiebron én mijn mentor in mijn creatieve proces. Ik ga liever in dialoog met de omgeving, zodat mijn ontwerp zich organisch verweeft met het landschap’, zegt ze. ‘Van trends blijf ik zo ver mogelijk weg. Het is niet de bedoeling dat dit appartement snel demodeert. Ik luister liever naar de plek en naar de opdrachtgevers. Die ken ik trouwens al goed, want ik had ervoor al met hen verbouwd. Aangenaam, als ze nog eens aankloppen. Bouwen voor een klant is een boeiend proces, waarbij je elkaar verrijkt. Ik kan iets bijdragen aan hun verhaal, maar zij ook aan het mijne.’

In de eethoek staat een tafel van Yabu Pushelberg. ‘Het eiken blad met sculpturale basis harmonieert met de zee, de duinen en het grillige strand,’ aldus Vercruysse. © De Pasquale + Maffini

Suspense