Zeezicht en collectible design | Dit is hét lifestyle-appartement van Oostende

Achter het op maat gemaakte roestvrijstalen kookeiland: een golvend wandmeubel in gelakt sapelifineer. Beide zijn het werk van het Gentse Atelier Ternier. © Frederik Vercruysse

Het eerste wat opvalt nadat je bekomen bent van het royale uitzicht op zee, is de kleurrijke mix van modern Belgisch artdesign die als een rode draad loopt van in de woonkamer tot in de kleinste slaapkamer van dit appartement voor vijf. ‘Heel wat contacten en vrienden gaven te kennen dat ze het leuk zouden vinden mochten we hun spullen in ons project betrekken’, zegt Paret, die zich over de inrichting ontfermde en bekende met minder bekende namen combineerde.

Bijzettafels en het eerste prototype van de toekomstige Cassina-lamp van Destroyers/Builders staan naast het speelse Christoph Hefti-tapijt van Maniera. De eettafel en bijpassende krukjes zijn een uniek ontwerp van Middernacht & Alexander, de artworks aan de muren zijn edities van het kunstplatform Artlead, dat door hun vriend Thomas Caron werd opgericht. Door met de toonmodellen en prototypes van hun netwerk te werken – eerder dan alles zelf aan te kopen – kan het interieur in beweging blijven, zegt Paret: ‘Daardoor wordt elk bezoek anders en blijft het ontdekken van nieuwigheden een centraal deel van de ervaring.’

Het wandtapijt in de masterbedroom is van het Georgische designduo Rooms Studio. Op de voorgrond, de duoseat van Muller Van Severen bij Valerie Objects. © Frederik Vercruysse

Aanraken moet

‘Instagram en galeries staan vol prachtig design, maar waar designers echt mee bezig zijn – zoals de tactiliteit of de ergonomie van hun meubels – dat ervaar je pas echt als je de producten kunt beleven.’ Gasten kunnen zelf ontdekken of die sofa-samenwerking van Muller Van Severen en Kassl Editions nu echt comfortabel zit, hoe kleurrijke kunstwerken te combineren (met lef!) en of experimenteel keramiek nu al dan niet bij hen past.

Net als in een showroom zijn alle meubels en decoratieve elementen te koop. Met uitzondering dan van de ingebouwde meubels en het verrassend modern ogende antieke glaswerk van Parets stijlvolle grootmoeder.

Dat Oostende de enige mogelijke optie was voor een vakantieplek aan de Belgische kust, is eveneens een familiale aangelegenheid. Paret groeide enkele straathoeken verder op in een appartement met uitzicht op zee, al was het Pycke die te allen prijze op het water wilde uitkijken. Hij wijst uit het raam naar de wassende leegte: ‘Dat zien was een must!’ Na anderhalf jaar zoeken verscheen de kans van hun leven vorige zomer op Biddit, te koop aangeboden door Kom op tegen Kanker en Het Blauwe Kruis van de Kust. ‘Bij haar overlijden schonk de vorige bewoonster haar appartement weg, waardoor wij het van het goeie doel kochten.’

De met fumé spiegels bezette wandkast stond er al. In de weerspiegeling: een stapelbed op een kleurrijk Christoph Hefti-tapijt en de ‘Nightlight Mushroom’ van Case Studyo. © Frederik Vercruysse

Pièce de résistance

Een renovatie zou geen renovatie zijn mocht niemand zich het hoofd gebroken hebben over welke originele onderdelen het behouden waard waren. Het eikenhouten visgraatparket herleefde dankzij een schuurbeurt, en ook de marmeren open haard, de glazen schappen en de langs de erker krullende vensterbank overleefden de renovatie.

Lees meer Ibiza | Kijk binnen in de villa van deze Antwerpse ondernemer

Maar de oude badkamer sneuvelde, net als de keuken. Met succes, want in de plaats kwam misschien wel hét pièce de résistance in dit met eyecatchers gevulde appartement. Het golvende wandmeubel van in hoogglans gelakt sapelifineer contrasteert met de voorts lichte sfeer van de leefruimte. Het fungeert als uitstalruimte en verbergt de elektriciteitskast en andere praktische zaken die je altijd liever kwijt dan rijk bent.

In de modulaire kast ‘Stack’ van Studio Moto verkeren de kunstboeken van het koppel in het gezelschap van een Destroyers/Builders-lamp en een ijsemmer/vaas van Stéphane Barbier. © FREDERIK VERCRUYSSE

Het ontwerp is van Atelier Ternier, een Gents hedendaags ambachtsatelier dat onder meer de Maniera-meubels van de Office KGDVS-architecten en van Bernard Dubois realiseert. ‘Zijn naam duikt relatief vaak op, maar eigenlijk is Frank Ternier behalve met zijn ‘LABT’-krukjes bij het grote publiek relatief onbekend’, aldus Pycke. De meterslange houtwand werd in het atelier opgebouwd, gelakt en gedeconstrueerd en in stukjes – nota bene tijdens stormweer – omhoog gebracht. Dankzij het maatwerk past in het compacte roestvrijstalen keukenblok zowel een vuilnisbak, een vaatwasser, een oven als een koelkast. ‘Mét diepvriescompartiment’, beklemtoont Pycke. Het was naast zeezicht, zijn tweede must-have. ‘Het zal wel zijn, voor ijsblokjes bij het aperitief natuurlijk.’