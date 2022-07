Binnenkijken in een Knokse 'paddenstoelwoning'

Jan en Christine Sintobin zijn de oprichters van Top Interieur. Eén keer raden waar hun interieur vandaan komt. Hun Knokse huis, gerealiseerd door Chrisma, is een echte familiewoning, waar iedereen zomaar kan aanwaaien.

‘Rijd maar door, Jan, we willen toch niet in die ‘paddenstoel’ wonen?’ Toen Jan en Christine Sintobin in mei 2021 met de fiets langs een klassieke Knokse woning in het Zoute passeerden, overtuigde de eerste indruk niet echt. Maar de nieuwsgierigheid won het van hun scepsis. Ze stopten toch eens om binnen te piepen, want het poortje van de oprit stond gewoon open. De traditionele Knokse ‘paddenstoel’ met rieten dak, die te koop stond, bleek een nieuwbouw, in 2014 gerealiseerd door een Belgische Zwitser. ‘Toen we binnen rondliepen, waren we heel gecharmeerd door de ruimtes, de lichtinval en de ligging. Ook al waren we eigenlijk niet op zoek naar een huis, maar naar een appartement met een groot terras’, geeft Christine Sintobin toe. ‘Het voordeel was: de Knokse totaalaannemer Chrisma had al een volledig ontwerp voor het maatinterieur gemaakt. Dat zat zo goed dat we het – na de aankoop – bijna integraal lieten uitvoeren. Het enige wat we nog aanpasten, was de oprit, om het inrijden vlotter te maken.’

Schermvullende weergave ©Annick Vernimmen

Top Interieur

Binnen kreeg het huis de ‘final touch’ met meubilair en accessoires van Top Interieur, het bedrijf dat ze exact veertig jaar geleden oprichtten. ‘Als vriendinnen die hier langskomen me vragen waar dat vaasje of die stoel vandaan komt, moet ik tot in den treure zeggen: er staat hier bijna niets dat niet van bij ons komt.’ Eigenlijk is Top Interieur in 1982 opgericht door Jan Sintobin en de broer van Christine. ‘Maar na nog geen jaar kreeg hij kanker, hij stierf helaas veel te vroeg, op zijn 29ste’, zegt ze. ‘Toen mijn broer ziek werd, moest ik van vandaag op morgen invallen in het kersverse bedrijf. Met drie kleine kinderen in huis. Gelukkig kende ik de sector goed: mijn ouders hadden destijds een meubelfabriek in Moorslede.’

In 1998 nam Top Interieur collega Meubellux uit Massenhoven over. Op die plek bouwde de familie Sintobin in 2015, met Philip Mortelmans van M2 Architecten, een nieuw hoofdkwartier met showroom én goed draaiend rooftoprestaurant. ‘Veel klanten koppelen het nuttige aan het aangename. Ze genieten tijdens hun bezoek aan onze winkel ook van een ontbijt, lunch of diner’, zegt schoondochter Amélie Goddeeris. Zij is de vrouw van huidig CEO Pieter Sintobin en ontfermt zich, samen met de inhouse interieurarchitecten, over de totaalinrichting en accessoires van projecten voor klanten.

Schermvullende weergave Amélie Goddeeris wilde de rondingen en de sensualiteit van het huis beklemtonen met de meubels en accessoires. ©Annick Vernimmen

Carte blanche

Voor de nieuwe woning in Knokke kreeg Goddeeris carrément carte blanche van haar schoonouders. ‘Hier in Knokke wou ik een ‘Japandi’-sfeer neerzetten, met warme nude-, roze- en aardetinten. Het huis heeft veel rondingen, dus ik wilde ook met de meubels en accessoires die sensualiteit beklemtonen’, zegt ze. ‘Toen alle meubels geplaatst waren, vroeg ik aan mijn schoonouders om me twee dagen met ons team alleen te laten om alles in te richten. Alles wat ze niet mooi vonden, mochten ze van mij achteraf apart zetten.’ Christine Sintobin: ‘Uiteindelijk zijn er twee lampjes weggehaald, de rest vonden we fantastisch. Het plaatje klopte helemaal, tot en met de kleuren van de handdoeken en de zeepjes aan de wastafels.’

De Sintobins wonen er nog geen jaar, maar in hun Knokse verblijf is het al een va-et-vient van jewelste. ‘Beroepsmisvorming misschien, maar ik kan niet zonder mensen rondom mij’, zegt Christine Sintobin. ‘Ik hou van koken en mensen verwelkomen. Vandaar dat we in Knokke een ruime keuken hebben met een grote ovale eettafel, die plaats biedt aan twaalf mensen. Onze drie kinderen en zeven kleinkinderen wonen verspreid over het Gentse, het Antwerpse en West-Vlaanderen. Knokke is voor ons allemaal het centrale ontmoetingspunt. Iedereen kan hier altijd komen aanwaaien. Sommige kleinkinderen sturen me een berichtje dat ze hier in alle rust willen komen studeren, andere laten weten dat ze willen blijven slapen na een feestje. Nog andere gebruiken de bar in de kelder om een feestje te bouwen.’ Met zijn wijnrode wanden, uitnodigende zetels en walk-inwijnkast is dat ondergrondse café een van de gezelligste privébars die we al hebben gezien.

Schermvullende weergave Amélie Goddeeris kreeg voor de inrichting van de woning van haar schoonouders carte blanche. ‘Ik wilde een ‘Japandi’-sfeer neerzetten, met warme nude-, roze- en aardetinten.’ ©Annick Vernimmen

Schade inhalen

Heel hun professionele leven hebben Jan en Christine Sintobin ook tijdens de weekends en op feestdagen gewerkt. ‘Als iedereen vrij was en tijd had, waren wij aan de slag’, zegt Christine. ‘Sinds we met pensioen zijn, genieten we volop en proberen we alle ‘schade’ in te halen. We zijn echte levensgenieters, maar we zijn toch nog graag op de hoogte van de zakelijke beslissingen.’

’s Weekends kun je ze wel eens zien fietsen tussen Knokke en Cadzand. Al doen ze even graag een citytrip om een klassiek concert of een opera mee te pikken. ‘We nemen soms ook deel aan oldtimerrally’s’, zegt Christine Sintobin. ‘Niet om regularities te winnen, want wij wandelen eerder met onze auto. We genieten van de omgeving en ontdekken graag weggetjes waar we anders nooit zouden rijden. We willen vooral genieten van het goeie leven met familie, vrienden en op tijd en stond een goed glas wijn.’