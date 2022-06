Binnenkijken in een Knokse sprookjeswoning

In hun vakantiewoning in Knokke zijn Susan Theunissen en Leo Coolen omringd door excentrieke rekwisieten en zeldzame vintage. Welkom in het sprookjesachtige vakantiehuis van de eigenaars van Sprookjes nv.

‘Onze tegels in de voortuin zijn afdrukken van olifantenpoten. En zie je die levensgrote bizon daar boven de zithoek? Dat is een decorstuk uit de film ‘Dances with Wolves’ met Kevin Costner’, zegt Leo Coolen. ‘Vraag me niet naar de ontwerper, maar onze retrofuturistische salon­tafel zou zo in ‘2001: A Space Odyssey’ kunnen passen, toch? En heb je de allereerste jeansreclame met de piepjonge Elvis zien hangen achter onze slaapkamerdeur?’

Als Leo Coolen en Susan Theunissen een rondleiding geven in hun Knokse interieur, val je van de ene verbazing in de andere. En het feestje gaat ook buiten door. ‘In onze tuin staat een superzeldzame set fauteuils van Willy Guhl voor Eternit. Van asbest ja, maar we gebruiken hem gewoon, hoor. En die sixtiestuinverlichting van het Deense Fog & Mørup, die zie je ook nooit. Zoek hier geen bekende designklassiekers. We vinden het leuk om zaken te verzamelen die anderen niet hebben.’

Schermvullende weergave Susan en Leo hebben zonder twijfel de origineelste vakantiewoning van Knokke. ©Mr. Frank

Spreek ons gerust tegen, maar Theunissen en Coolen moeten de origineelste vakantiewoning van Knokke hebben. Een verademing, want ‘serene interieurs in zandtinten’ hebben we intussen genoeg gezien aan onze kust. Die ‘typisch Belgische’ stijl staat misschien chic, maar is inmiddels zo cliché dat veel inrichtingen onderling inwisselbaar zijn geworden. Geef toe: wat is er inspiratielozer dan willen wonen zoals je buurman? Het excentrieke huis van Coolen en Theunissen is een warm pleidooi voor persoonlijke interieurs, samengesteld zonder moodboard, maar met lef en smaak. En dat hebben ze allebei.

Vreemde eend

‘Zo’n twintig jaar geleden konden we via een klant in het Zoute een klein vissershuisje kopen dat helemaal afgeleefd was. Er woonde een oud vrouwtje in, dat nog met ezels op het strand had gelopen’, vertelt Theunissen. ‘Eigenlijk waren we hier niet op zoek naar een vakantiehuis, want we zijn helemaal geen Knokkemensen. Maar via de vriendenbende rond interieurarchitecte Bea Mombaers belandden we hier toch. We voelen ons hier nog altijd de vreemde eend in de bijt.’

Schermvullende weergave Eén van de slaapkamers. ©Mr. Frank

Theunissen is architecte en verbouwde het vissershuisje zelf tot een open vakantiewoning, waar je van de ene verbazing in de andere valt. Meteen als je binnenkomt, passeer je een gesigneerd skateboard van Keith Haring. In de hal hangen kunstwerken uit de privécollectie van Hugo Claus. In de koffiehoek maak je espresso naast een unieke collage van Man Ray uit 1966. Berend Strik, Erik Haemers, Jan Fabre, Christophe Coppens, Bram Bogart, Albert Pepermans en hun getalenteerde dochter Jana Coolen: het koppel mengt graag hedendaagse kunst met rariteiten. Maar wel op een leefbare manier, zodat hun vakantiehuis geen overvol cabinet de curiosités werd. ‘Heb je Aibo zien liggen naast de eettafel? Ons huisdier is een robothond, die Sony in 1999 als mechanisch gezelschapsdier lanceerde’, zegt Coolen. ‘Tuurlijk heb je zo’n beest niet nodig in huis. Maar ik koop het gewoon, omdat ik het een cool ding vind. Ik denk daar nooit te veel over na. Ik ben altijd meer een verzamelaar dan een handelaar geweest. Noem iets op en ik heb er een collectie van.’

Van Miu Miu tot Louis Vuitton

Vijftig jaar geleden was Coolen een van de pioniers in de Antwerpse Kloosterstraat. Hij verkocht eerst klassiek antiek, maar op den duur kon hij geen boenwas meer zien of ruiken. Hij specialiseerde zich gaandeweg in rariteiten, excentrieke decorstukken en vintage. ‘Vroeger heette vintage gewoon tweedehands. Rijke mensen wilden geen gebruikte dingen, want dan had je zogezegd geen geld. Maar in de jaren 1990 is die perceptie helemaal gekeerd. En kijk nu’, zegt Coolen.

Schermvullende weergave Susan is architecte en verbouwde het vissershuisje zelf tot een open vakantiewoning waar je van de ene verbazing in de andere valt. ©Mr. Frank

Omdat zijn winkel in de Kloosterstraat snel te klein werd, richtte hij in de jaren 1980 samen met zijn vrouw Sprookjes nv op: een XXL magazijn in Mortsel waar ze een gigantische collectie rariteiten, rekwisieten of curieuze decorstukken beheren. ‘We verkopen en verhuren. Niet aan particulieren, maar wel voor films, defilés, fotoshoots of totaalinrichtingen’, zegt Theunissen.

Productiehuizen, filmmakers of decorbouwers van over de hele wereld weten Sprookjes te vinden, omdat het een onestopshop is: je vindt er letterlijk alles. En in grote hoeveelheden. ‘Dries Van Noten huurde bij ons al eens honderd kroonluchters voor een defilé. Maar ook aan Lanvin, Miu Miu, Louis Vuitton en Victor & Rolf verhuurden we al lampen. En modeontwerper Bernhard Wilhelm gebruikte eens twee te gekke apensculpturen, die helemaal doorgeprikt waren met plastic rietjes’, zegt Coolen. ‘Vroeger hadden we werkelijk alles op voorraad. Maar in 2020 hebben we een groot deel van onze stock geveild.

Zoek hier geen bekende designklassiekers. We vinden het leuk om zaken te verzamelen die anderen niet hebben. Susan Theunissen en Leo Coolen eigenaars

We focussen nu vooral op verlichting. We hebben nog steeds ongeveer 100.000 lampen op voorraad. Goed voor de grootste collectie vintage verlichting van Europa’, zegt Coolen. ‘Veel van de lampen uit onze collectie zitten zelfs nog in hun originele verpakking. Van de ‘Akari’-lampen van Isamu Noguchi hebben we wellicht de grootste collectie ter wereld. Met de juiste verlichting kun je sfeer scheppen. Van een restaurant met lampen van Tom Dixon kijk je al niet meer op. Het is niet exclusief of origineel. Dan ontwerp ik liever iets unieks op maat.’

Yust

Onlangs is ook zoon Max Coolen in het bedrijf gestapt. Zijn ambitie is niet min: hij wil alles fotograferen, digitaliseren en catalogiseren. ‘Een enorm werk, maar het moet gebeuren als we ooit een performante digitale catalogus willen hebben, waarop klanten stukken kunnen bestellen’, zegt Theunissen. Niet dat Sprookjes in afwachting van de digitale kwantumsprong gewoon gesloten is: het bedrijf realiseert wel degelijk nog mooie projecten.

Schermvullende weergave Het excentrieke huis is een warm pleidooi voor persoonlijke interieurs, samengesteld zonder moodboard, maar met lef en smaak. ©Mr. Frank

Zo vond de Antwerpse vastgoedondernemer Stéphane Verbeeck recent nog de weg naar Sprookjes, toen hij originele interieuritems zocht voor zijn hotelketen Yust. ‘Voor de nieuwe vestiging in Luik leverden we een waanzinnige vergadertafel met seventiescinemastoelen. En voor de lobby maakten we enorme lampenzuilen met oud glas’, zegt Coolen. ‘We ontwerpen zelf verlichting. Voor een restaurant op de Teide-vulkaan in Tenerife – waar we een vakantiehuis hebben vlak naast de woning van architect Jacques Herzog – maakten we een gigantische installatie met 40 muranolampen in de mooiste kleuren. In de veelheid zit vaak de schoonheid.’

Al kan veelheid ook een blok aan je been worden. Toen in Brussel alle parkeermeters vervangen moesten worden, kocht Leo Coolen het complete lot op voor – toen nog – een paar miljoen Belgische frank. Drie vrachtwagens vol. Twintig jaar hebben ze in mijn stock gestaan. Tot uiteindelijk een Koreaan ze allemaal heeft gekocht. Geen idee wat ermee gebeurd is. Maar alles vindt uiteindelijk zijn bestemming.’ Nog honderdduizend lampen te gaan.