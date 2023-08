De wereld rond in 5 binnenkijkers | Van de Alpen tot in L.A.

3 | Afgelegen Alpense berghut

De Rifugio Val di Togno is de meest afgelegen berghut van de Italiaanse Alpen. Pas na een vlucht, een rit met de shuttlebus, een treinrit en een tocht in de 4x4 zie je de refuge in de verte opdoemen.⁠ De slogan van de uitbaters klopt als een bus: ‘We offer you nothing, so you can get away from everything.’⁠