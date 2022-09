Deejay Matthias Geerts: 'Ik heb mijn ADHD nooit als stoornis ervaren'

Deejay en mode-influencer Matthias Geerts over het leven op het puntje van zijn Wassily-stoel: Marcel Breuer, de Don’t Say Gay-wet in Florida en ADHD op de crossfit.

Wat is je lievelingsstoel?

‘De Wassily Chair van architect Marcel Breuer: een statement piece in de Bauhausstijl waarvan ik zo hou. Door dat buismetaal heeft hij een ‘industrial techno feel’, heel hedendaags eigenlijk. Tegelijk is hij ook ontegensprekelijk mid-century. Zelf ben ik nog op zoek naar een exemplaar met een zitting in gevlekt koeienvel. Een pak zeldzamer. Van dezelfde ontwerper heb ik trouwens ook de Cesca Chairs rond mijn eettafel. Ja, ik ben een Breuer-fan.’

Voor wie hou je een stoel vrij tijdens je droomdiner?

‘Natuurlijk altijd voor mijn vriend, vrienden en familie. Dat blijven altijd de gezelligste avonden. Maar als ik mensen mag uitnodigen van wie ik het werk bewonder, dan wil ik Raf Simons en wijlen Michael Jackson graag een avondje samen zetten. Het lijkt me superinspirerend om hun visies op mode en muziek te kruisen met elkaar.

Michael Jacksons muziek overstijgt voor mij de kindermisbruikaantijgingen aan zijn adres. De moeder van een New Yorkse vriend, Talun Zeitoun, was make-upartiest voor Janet en Michael Jackson. Zij en haar zoon gingen vaak mee op tournee. Ze zeggen nooit iets gemerkt te hebben van dat wangedrag.’

Schermvullende weergave ©Alexander D'Hiet

Op wiens stoel zou je graag eens voor één dag zitten?

‘Op die van Richie Hawtin of Carl Cox, allebei legendarische Britse techno-dj’s. Ik zou graag over hun schouder kunnen meekijken als ze in de studio bezig zijn. Ik ben benieuwd hoe ze te werk gaan en aan welke muziek ze momenteel schaven.’

Waarvan viel je recent van je stoel?

‘Toen ik las over de ‘Don’t Say Gay’-wet, die goedgekeurd is in Florida. Door het woord ‘gay’ te verbieden in de klas draait een progressief land als Amerika de klok terug. Ik vind het onbegrijpelijk dat kinderen en tieners op school niet mogen praten over LGBTQ+-onderwerpen. Laat staan zichzelf outen zonder schriftelijke toestemming. Een school zou behalve een educatief centrum ook een plaats moeten zijn waar jongeren zich volledig kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen, ongeacht hun geaardheid.’

‘Ik heb ADHD, maar als ‘creative’ heb ik dat nooit als een negatieve stoornis ervaren. Het is helemaal niet erg om te veel energie te hebben.’

Kun je goed stilzitten?

‘Nee, want ik heb ADHD. In de klas was dat knap lastig, en zeker toen ik moest studeren. Maar als ‘creative’ heb ik dat nooit als een negatieve stoornis ervaren. Ik vind het helemaal niet erg om te veel energie te hebben. Intensief bezig zijn met muziek is zalig. En als ik het even beu ben, blaas ik stoom af met de crossfit.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Muziek. In de eerste plaats de techno die ik zelf maak. Mijn ep ‘Overdrive’ gaat over uitvergrote emoties en de dansvloer als uitlaatklep. Ik begon met deejayen en producen tijdens covid. Intussen draaide ik al twee keer op het Armani-defilé. En ik werk aan een track voor een groot modemerk. Mode boeit me evenzeer. Ik ga naar defilés tijdens alle grote modeweken, van Parijs tot Milaan. Hoe designers de tijdgeest vatten in nieuwe collecties vind ik heel spannend. En het is interessant om als eerste te ontdekken welke trends zullen komen en gaan.’

Heb je ooit de poten van onder iemands stoel gezaagd?

‘Eigenlijk niet. Het klinkt cliché, maar ik gun iedereen wel zijn of haar succes. Ik bewonder altijd mensen die durven te ondernemen en er gewoon voor gaan.’