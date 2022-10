Een baarmoedervormig hoofdeinde en surrealistische kreeften: welkom in Maison Colbert

Maison Colbert, de nieuwe arty en eclectische Londense atelierwoning van de moderne surrealisten Philip en Charlotte Colbert: een belevenis langs grootse kunst en opmerkelijke symbolen.

Sommige koppels hebben een blazoen. Andere stellen hun afkomst voor met motieven van eikels, bijen of harten. De verbintenis van de Britse kunstenaar Philip Colbert en de Frans-Britse filmregisseur en schrijfster Charlotte Colbert wordt belichaamd door een kreeft en een baarmoeder, symbolen die in hun nieuwe huis in de wijk Spitalfields, Oost-Londen, op verschillende manieren terugkomen. We zien er edele marmeren beelden van kreeften in de woonkamer en een spectaculair baarmoedervormig hoofdbord in een slaapkamer die in het teken staat van de eileider.

Hun woning, verborgen achter een gevel van victoriaanse etalages in een van de labyrintische straatjes van Spitalfields, is een wonderbaarlijk universum van bijna 560 vierkante meter, met een zintuiglijke charme en vreemde mystiek die niemand onberoerd laten. Waar anders vind je een badkuip met 108 siliconenborsten of een enorme marmeren salontafel met een ingewerkt symbool van een oog? ‘We hadden vroeger een traditioneel huis, maar wilden onze studioruimten opnemen in een woning waar we zowel kunnen wonen als werken’, zegt Philip Colbert, die met succes surreële kreeften creëert in zowel de materiële wereld als het metaverse. Zijn wonderlijke interactieve stad Lobsteropolis beslaat een van de grootste percelen van het digitale platform Decentraland, waar 7.000 avatars van kreeftenburgers wonen. ‘We houden allebei van details en vinden het leuk om verhalen te vertellen. We wilden iets magisch creëren’, voegt Charlotte toe. Ze bracht vorig najaar haar eerste speelfilm ‘She Will’ uit, een psychologische thriller die zich afspeelt in Schotland, met Malcolm McDowell in de hoofdrol.

Schermvullende weergave Maison Colbert in Oost-Londen is een wonderbaarlijk universum van bijna 560 vierkante meter met een vreemde mystiek, zoals een marmeren salontafel met een ingewerkt symbool van een oog. ©Michael Sinclair

Maison Colbert

Zij en Philip ontmoetten elkaar enkele jaren geleden via gemeenschappelijke vrienden. Hun huis is een eerbetoon aan hun romantische en creatieve verbintenis. Voor het ontwerp van hun werk- en woonruimte deden ze een beroep op Buchanan Studio, een Londens designbureau onder leiding van Angus en Charlotte Buchanan. Tijdens het project kreeg de woning geleidelijk een naam en werd ze omgedoopt tot ‘Maison Colbert’.

Schermvullende weergave ©Michael Sinclair

De reis door Maison Colbert begint op een geplaveide binnenplaats en gaat verder naar boven richting hall, die eerst groen en donker en dan dromerig en helder is. De ruimte is versierd met Italiaanse fresco’s (je kunt geschilderde oogballen in de wijnranken zien), overblijfselen van klassieke standbeelden (voormalige toneelattributen), twee marmeren kreeften en een binnenfontein met borsten waarvan het water uit de tepels stroomt.

De bar en de conciërgebalie zijn gehuld in rode en roze strepen, terwijl de sleutels met kwastjes aan de muur geïnspireerd zijn op ‘The Grand Budapest Hotel’ van Wes Anderson, een puur surrealistische toets die ongetwijfeld een glimlach zal toveren op het gezicht van vrienden en familieleden die blijven overnachten. ‘De humor overvalt je. Een conciërgebalie? Wat is dat in godsnaam?’, zegt Angus Buchanan, die de hal met het lage plafond wat meer ‘vitaliteit’ wilde geven.

Schermvullende weergave ©Michael Sinclair

Totemvogelsculptuur

Vanuit de hal leidt de ijzeren trap naar de speelkamer, met een door Chris Dyson Architects ontworpen ‘levende’ groene muur als binnen-buitenruimte. Op dit terras word je verwelkomd door een gigantische totemvogelsculptuur van Niki de Saint Phalle, een gedeconstrueerd keramisch wandstuk van de Amerikaanse kunstenares Betty Woodman, bloemenschilderijen van Philip en een olieverfportret van Charlotte door de Italiaan Francesco Clemente. Deze ruimte, vol boeken en voorwerpen, loopt over in de open woonkamer die overgaat van de keuken aan de ene kant naar de eetkamer aan de andere. De eyecatcher is een grote ovale marmeren salontafel met een ingewerkt symbool van een oog.

De warme gipsen wanden zijn gehuld in een roze tint en afgewerkt met beelden van felrode kreeften en kunstwerken. De roze getinte beelden van borsten en de symbolen met een knipoog naar de baarmoeder zijn ontworpen door Charlotte. Ze gaan in dialoog met de 20ste- en 21ste-eeuwse kunstcollectie van het koppel.

Schermvullende weergave In de speelkamer word je verwelkomd door de sculptuur ‘L’oiseau amoureux’ van Niki de Saint Phalle en ‘Flower Studies from The Lobster Land Museum’ van Philip Colbert. ©Michael Sinclair

Magie en tarot

De fascinatie voor symboliek van het koppel is in het hele huis duidelijk te zien: ‘Ik ben bijgelovig en gefascineerd door de manier waarop symbolen, magie en tarot door de eeuwen en beschavingen heen hebben bestaan. Symbolen hebben een emotionele en historische betekenis’, vertelt Charlotte. ‘Ik draag mijn symbool van de baarmoeder als een hanger.’

Philip barst in lachen uit als we hem vragen waar zijn obsessie voor kreeften vandaan komt. ‘Ik vraag mijn therapeut er elke dag naar! De kreeft, alomtegenwoordig in het werk van de Hollandse meesters en van Salvador Dalí, is voor mij een memento mori. Het is een diepgaand symbool dat door de tijd reist’, vertelt de kunstenaar, die ook een diploma filosofie op zak heeft. In een neosurrealistische en popartstijl heeft hij het schaaldier vormgegeven in NFT’s, beelden, laptoptoetsenborden (typend in Decentraland), T-shirts, robots en nu, als eerbetoon aan Dalí, in een telefoon.

De uitdaging voor Buchanan Studio was om deze symbolen tot leven te brengen in het decor. ‘Maar vooral: het mocht geen pastiche worden’, zegt Charlotte.

Schermvullende weergave De witte ‘love’-slaapkamer heeft haar eigen badkamer, met een speciaal gemaakte ‘Maison Colbert’-badmat. ©Michael Sinclair

Showcase

De marmeren eettafel wordt omringd door Charlottes metalen ‘oog’-stoelen, die ze nu in productie wil brengen. ‘Zodra ik bezig was met woonartikelen, besefte ik hoe alledaags inte­rieurontwerp kan zijn. Het Maison is een geweldige showcase’, zegt ze over haar designbedrijf. In de masterbedroom wordt je blik meteen geleid naar een van haar andere creaties: een metalen hoofdeinde in kronkelend wit en goud.

De mezzanine is ingericht met een ‘love banquette’-driezit, bekleed met een gebroken witte structuurstof, terwijl de vier zolderkamers (de Lobster, Cactus, Eye en Uterus) afgewerkt zijn met messing panelen. De bedden en meubels zijn allemaal op maat gemaakt.

De Colberts haalden hun inspiratie uit bezoeken aan kunstenaarshuizen. ‘In het huis van Betty Woodman bij Florence vertelde elk aspect, tot en met de handgemaakte kopjes en schotels, zijn eigen verhaal’, zegt Philip, die ook inspiratie vond in het Palazzo Chupi van kunstenaar Julian Schnabel in Manhattan en het atelier van beeldhouwer Alexander Calder in het Franse departement Indre-et-Loire.

Schermvullende weergave Een spectaculair baarmoedervormig hoofdbord in een slaapkamer. ©Michael Sinclair

Hun indrukwekkende kunstcollectie omvat natuurlijk Dalí, maar ook keramiek van Fernand Léger en stukken van Jenny Holzer en de Britse kunstenaar en filmmaker Jeff Keen, die op een zeer levendige manier zijn opgehangen, totaal anders dan in een galerie. Een buitengewoon stuk van Martin Creed, een verfrommelde bal papier in een perspex doos op een voetstuk, staat bij de open haard als herinnering aan de beproevingen van het creatieve proces.

Maison Colbert is een huis dat dromen mogelijk maakt. ‘Voor mij gaat succes over jong van geest blijven, een waarde die voor mij boven alles gaat. Dat is de ultieme uitdaging, een positieve instelling tegen alle verwachtingen in, en dat is ook de geest van de kunst’, zegt Philip. Charlotte is het daarmee eens: ‘Wees altijd nieuwsgierig’, zegt ze. De kreeft naast haar lijkt goedkeurend te glimlachen.