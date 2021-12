Een huis voor kerst

‘All I want for Christmas’ is… een boostershot van Victoria Maria Geyer. De Brusselse ontwerpster van flamboyante interieurs neemt ons mee op een rondleiding door een herenhuis waar zelfs quarantaine een feest wordt.

Als we Victoria Maria Geyer opbellen, zit ze net bij de manicure. ‘Dan ben ik klaar voor de feesten’, lacht ze. Haar interieurs zien er eigenlijk ook zo uit: partyproof en perfect verzorgd. Van haar eigen bourgeoisherenhuis in Elsene maakte ze enkele jaren geleden een uitbundig decor met veel kleur en blitse patronen. Soft-erotisch behangpapier in het toilet, confettiterrazzo in de keuken, een traploper met Gatsby-allure: je komt ogen te kort in haar flipperkast van ideeën.

Schermvullende weergave Geyer goot een glamoureuze saus over het herenhuis met neoklassieke elementen: ongewone combinaties, verrassende materialen, kosmische vormen en veel goud. ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

De in Duitsland geboren Geyer heeft duidelijk geen hoge pet op van de typisch Belgische neutrale interieurs in beige- en krijttinten. ‘Ik hou ervan om kleuren, patronen, stijlen en tijdperken te mengen. Ik wil niet dat mijn interieurs neutraal zijn’, zegt ze. ‘Er moet iets te beleven vallen.’

‘Als een iconoclast mix ik liever ongewone ingrediënten samen tot een frisse cocktail.’ Victoria Maria Geyer Interieurvormgeefster

Onyx

Dat is absoluut het geval in het Brusselse herenhuis waar ze ons graag mee naartoe neemt. Over de klant moeten we - beloofd - discreet blijven. Maar dat hij er zijn eerste kerst op flamboyante wijze zal vieren, is een understatement. Even dachten we zelfs dat de goudkleurige ballen aan zijn keukenspiegel kerstversiering waren. Maar het blijkt spiegelverlichting, die zelfs de ontbijthoek in een glamoureuze gloed doet baden. ‘Kosmische, ronde vormen zijn het thema in deze keuken’, vertelt Geyer. ‘Kijk maar naar die stoelen in staal. En die gelakte eettafel met ringvormige poten.’

Schermvullende weergave Geyer koos koningsblauw, goudgeel en turkoois voor het tapijt in de antichambre. Ze completeerde het decor met een salontafel van Warren Platner en met ‘Who Are You’-stoelen van Olga Engel. ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

Qua eyecatchergehalte krijgt de feestelijke spiegel en de Saturnus-achtige tafel stevige concurrentie in de keuken. De gouden canapé komt de show stelen, net als het keukeneiland in onyx: een fragiel mineraal dat van het werkblad bijna een sieraad maakt. ‘Ik hou van ongewone combinaties en verrassende materialen. Al is de rode draad in dit interieur wel goud.’ Zoveel was duidelijk aan de wandlampen in de gang, de verrassende deurkrukken, de messing binnendeuren en het tapijt in de eetkamer. ‘En als je straks naar boven gaat, zul je zien dat het plafond in de masterbedroom in bladgoud is uitgewerkt.’

Funky bar

Victoria Maria Geyer is een wervelwind en zo ging ze ook tekeer in het herenhuis van vier verdiepingen. ‘Ik heb me inderdaad goed mogen laten gaan’, zegt ze trots. ‘De woning lijkt heel erg op de mijne: een herenhuis met neoklassieke elementen, waarvan er niet zoveel bewaard zijn. We goten er een glamoureuze saus over.’

Ook al is haar flamboyante signatuur meteen herkenbaar, toch noemt ze het licht de hoofdrolspeler in de renovatie. En dat merk je nog het best in de funky antichambre. ‘Dat was een donkere, onbestemde tussenruimte die weinig gebruikt werd. Typisch voor rijhuizen in de stad’, zegt Geyer. ‘We maakten er een leuke bar van. Of beter gezegd: een ‘avant-salon’. Met daglicht, zodat je zin hebt om je hier te nestelen.’

Die antichambre was eigenlijk de opmaat voor heel het interieur, geeft ze toe. ‘Alles begon bij een foto in Vogue, twee jaar geleden. Mijn oog viel op een campagnebeeld voor Max Mara, dat me enorm inspireerde. Drie vrouwen droegen een teddybeerjas, in koningsblauw, goudgeel en turkoois. Die tinten waren het startpunt voor het tapijt in de antichambre. Zodra ik dat had, was ik vertrokken voor de rest van de inrichting.’ Geyer completeerde het decor met een sixtiessalontafel van Warren Platner voor Knoll. En met drie ‘Who Are You’-stoelen van de Russische Olga Engel. ‘Ongezien, sculpturaal en speels. Kortom, mijn favoriete armstoelen van het moment.’

Fashionista

Victoria Maria Geyer studeerde journalistiek in Brussel, maar schakelde al snel over op studies interieurarchitectuur. In 2007 opende ze haar bureau in Brussel, de stad waar ze altijd heeft gewoond. Wie haar volgt op Instagram, weet dat ze evenveel van mode houdt als van interieurs. Ze post graag haar kleurrijke looks en poseerde in haar huis al vaker voor modeshoots. Niet verwonderlijk dat ze haar werk zelf ook graag vergelijkt met dat van een couturier, die zijn silhouetten samenstelt met stoffen en prints van overal.

Schermvullende weergave Geyer vergelijkt haar werk zelf graag met dat van een couturier, die zijn silhouetten samenstelt met stoffen en prints van overal ter wereld. ©Pedro Bermejo - Stylism Belen Imaz

‘Ik laat heel vaak ontwerpen op maat maken, in ateliers overal ter wereld’, zegt ze. ‘Het is absoluut niet zo dat ik al mijn interieurstukken in één meubelwinkel koop. Als een iconoclast mix ik liever ongewone ingrediënten samen tot een frisse cocktail. Daarom geef ik ook niet graag namen prijs van merken waarmee ik werk. Ik wil niet dat mijn collega’s dezelfde stukken bestellen.’

Eén interieurmerk is zo alomtegenwoordig dat ze er geen geheim van maakt. Het huistextiel en het behangpapier komen van Pierre Frey: het Franse luxelabel waarvoor ze zelf al enkele opmerkelijke capsulecollecties ontwierp. ‘‘Venimeuses’ draait rond een slangenmotief en ‘Sunny’ is geïnspireerd op de zon.’

Geyer mocht als gastontwerper aan de tekentafel zitten bij het Franse luxelabel Norki (huistextiel in dierenhuiden) en het Belgische Maison Vervloet (specialist in high-end raam- en deurbeslag). Een deel van haar collecties is nu al te koop via The Invisible Collection, een onlineplatform voor designobjecten van internationale smaakmakers.

Als je haar portfolio van interieurprojecten en collabs bekijkt, wordt meteen duidelijk waar Geyers ambities liggen. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze in de voetsporen wil treden van de Franse interieurarchitecte Laura Gonzalez of de Amerikaanse Kelly Wearstler. ‘Zij zijn eigenlijk meer ‘artistiek directeur’ dan interieurarchitect voor hun projecten. En ze houden ook van mode.’ Niet schrikken als je ze op hoge hakken op een werfvergadering treft. Partyproof én gemanicuurd.