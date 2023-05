Grotbewoner 2.0 | Kijk binnen in deze woongrot in Italië

Verder weg van het drukke leven kan je in de 21ste-eeuws niet raken dan wonen in een grot in Italië, diep in een klif die in het plio-pleistoceen werd gevormd.

‘Grotbewoner’ is wel het laatste waarmee je Francesca Amfi­theatrof associeert. De artistiek directeur juwelen en horloges bij het luxehuis Louis Vuitton loopt er altijd onberispelijk bij. Maar hier, in haar grot, gaat ze blootsvoets door het leven. Hier, dat is het dunbevolkte zuidwesten van Ventotene. Met amper 2,8 kilometer bij 880 meter behoort Ventotene tot de kleinste van de Pontijnse eilanden langs de Italiaanse kust, zowat ter hoogte van Napels, vertelt Amfitheatrof als ze ons enthousiast rondleidt in haar cavehouse.

Het stenen plafond, dat zich in een ongelijke halve boog over de ruimte uitstrekt, is wit geschilderd. Achteraan buigt het af naar een natuurlijke opening waarlangs diffuus zonlicht binnenvalt en die is afgesloten met een glazen wand. Twee muren meanderen in onregelmatige bochten langs de zijkanten van de ruimte: in een van die muren is een loungebank ingebouwd, aan de andere kant zit een open haard waarvan de binnenkant met lichtroze, grijze baksteen een zachte toets in het interieur brengt. Eromheen, in wat aanvoelt als een halfronde omarming, ligt een verzonken zitruimte.

De open keuken in het midden van de grot heeft de vorm van een hoefijzer. De bijzettafeltjes en de ‘Garret’-fauteuils zijn van Soho Home. © Stefan Giftthaler

De open keuken in het midden van de grot heeft de vorm van een hoefijzer, en het aanrecht is bekleed met hetzelfde cementkleurige terrazzo als de vloer. Het geeft een subtiel, aangenaam gevoel onder je voeten, iets wat samen met de muren en het plafond neigt naar rauwe ruwheid: je staat in het midden van de ruimte en kunt het interieur op geen enkele rechte hoek betrappen.

Plio-pleistoceen

Met haar grotvakantie­woning keert Francesca Amfitheatrof, artistiek directeur juwelen en horloges bij Louis Vuitton, terug naar haar roots. © Stefan Giftthaler