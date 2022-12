‘Inside Milan’ | Binnenkijken bij architect Nathalie en designer Virginie Droulers

Voor de ramen hangen Japanse bamboegordijnen. De fiftiesfauteuils zijn herbekleed met fluweel. De sculptuur ‘Beijing Wawa’ is van Zhuang Hui. De tafellamp is van Seguso, het tapijt van Altai.

Interieurarchitect Nicolò Castellini Baldissera maakte ‘Inside Milan’, een boek waarin hij ons achter de voordeuren laat piepen van veertig Milanese creatieve zielen. Derde stop: het appartement van architect Nathalie Droulers.

Er vallen geen appels van een perenboom: architect Nathalie en designer Virginie Droulers – de tweelingdochters van de eigenaars van het luxehotel Villa d’Este – grossieren in tijdloze elegantie en discrete luxe. Kijk maar naar Nathalies appartement.

Zijn stijl en goede smaak erfelijk? In het geval van Nathalie en Virginie Droulers (49) lijkt het wel zo. De tweeling runt sinds 2007 een architectenbureau, geroemd om zijn tijdloze ontwerpen, doorgedreven detaillering en Italiaans vakmanschap. Die elegante klasse kregen de twee van kindsbeen ingelepeld door hun ouders. Hun vader Jean-Marc Droulers runde de beroemde Villa d’Este. De zestiende-eeuwse renaissancevilla aan het Comomeer is sinds 1873 een luxehotel waar je slaapt voor zo’n duizend euro per nacht. Hun moeder, Roberta Noseda, was de interieurarchitect van dienst die de 150 hotelkamers decoreerde.

Schermvullende weergave Tweelingzussen Nathalie (links) en Virginie Droulers. ©Guido Taroni

Die kindertijd tussen schoonheid en het baksteen geworden dolce vita heeft duidelijk sporen nagelaten. De twee ontwikkelden een luxueuze, tijdloze stijl met Italiaanse flair en een groot hart voor vakmanschap. Het maakte hen populair tot ver buiten hun eigen landsgrenzen. Ze hebben realisaties van Cannes tot Londen, van Milaan tot New York en van Cortina tot Sankt Moritz. Behalve woningen ontwerpen de zussen ook jachten.

Schermvullende weergave De majestueuze hall van het appartement verraadt de klassieke roots. Die combineert Nathalie Droulers probleemloos met hedendaagse stukken, zoals de centrale ‘Primitive’-tafel van Nucleo Studio. Die is gemaakt van karton, glasvezel en hars. ©Guido Taroni

Spektakelstuk

Dit appartement, gefotografeerd door Guido Taroni voor ‘Inside Milan’, ligt vlak bij het Parco Sempione en is van Nathalie. Zoals in heel hun portfolio domineren ook hier neutrale tinten en een tijdloze look het decor. Oude elementen, zoals het parket en de sierlijsten aan het plafond, bleven behouden. Net zoals de negentiende-eeuwse indeling van het 190 vierkante meter grote appartement.

De zussen Nathalie en Virginie Droulers hebben interieurs ingericht van Cannes tot Londen, van Milaan tot New York en van Cortina tot Sankt Moritz. Behalve woningen ontwerpen ze ook jachten.

De open haard, bekleed met mica, een glinsterend mineraal dat tegenwoordig alleen nog in de industrie wordt gebruikt, liet Droulers volledig restaureren. Die setting combineren ze met vintage meubels, familiestukken en hedendaagse kunst. Elk object werd zorgvuldig uitgekozen, net zoals hun moeder deed voor het hotel.

Schermvullende weergave De kinderkamer is geïnspireerd op een historische tent. ©Guido Taroni

De zussen hebben een indrukwekkend adresboek met de beste artisans van het land. De badkamer – hét spektakelstuk van het appartement – is volledig uitgewerkt in calacatta oro, een van de duurste Italiaanse marmersoorten. De plaatsing in open boek is feilloos uitgevoerd: de tekening loopt perfect door van de vloer in de wanden. Ze werkten daarvoor samen met Morseletto, ook al de favoriet van de iconische Italiaanse architect Carlo Scarpa.

Elk object in dit appartement werd zorgvuldig uitgekozen, net zoals hun moeder deed voor het vijfsterrenhotel Villa d’Este.

Geoliede tandem

De tweelingzussen vullen elkaar perfect aan en hebben een strikte taakverdeling binnen hun studio, die ze in 2007 oprichtten. Nathalie studeerde architectuur aan de Politecnico in Milaan en zij ontwerpt de ruimtes en tekent de indeling uit. Terwijl Virginie, met een designdiploma op zak van Parsons in New York, vooral focust op de details, de afwerking en de decoratie. Een geoliede tandem die ook dit appartement van Nathalie samen creëerde.

Schermvullende weergave De schuifdeur tussen de spectaculaire badkamer en de dressing is uitgevoerd in alcantara, een kunststof als alternatief voor suède. ©Guido Taroni

