‘Inside Milan’ | Binnenkijken bij Dimorestudio-oprichter Emiliano Salci

Interieurarchitect Nicolò Castellini Baldissera maakte ‘Inside Milan’, een boek waarin hij ons achter de voordeuren laat piepen van veertig Milanese creatieve zielen. Vierde stop: het appartement van Dimorestudio-oprichter Emiliano Salci.

Een lockdown en een gebroken relatie blijken vruchtbare grond voor een boeiend interieur. Getuige het appartement van Dimorestudio-oprichter Emiliano Salci.

‘Een overgangsplek’, zo omschrijft interieur­architect Emiliano Salci zijn appartement vlak bij de Piazza Risorgimento in Milaan aan auteur en interieurdesigner Nicolò Castellini Baldissera. Maar ook: ‘mijn persoonlijkste project ooit’. Hij ontwierp het dan ook alleen voor zichzelf. Sinds hij midden jaren 90 de Amerikaanse grafisch ontwerper Britt Moran had ontmoet, leefden de twee samen. Maar in het voorjaar van 2020 ging hun relatie stuk. Net toen de lockdown uitbrak, nam Salci zijn intrek in zijn nieuwe appartement.

Schermvullende weergave Salci’s uitgebreide schoenen- en kledingcollectie zit verstopt achter aubergine­kleurige plafondhoge gordijnen van Dimoremilano-satijn. ©Guido Taroni

‘De wereld ging op slot en ik zat midden in een totaalrenovatie’, herinnert hij zich. ‘Een vreemd gevoel.’ Tijdens die eerste coronamaanden bouwde hij zijn eigen plek met wat er op dat moment voorhanden was: wat blikken verf, zelfontworpen stoffen en zijn indrukwekkende collectie vintage meubels. Onder meer twee witte kleerkasten die Alvar Aalto had ontworpen voor het sanatorium in het Finse Paimio, legplanken van Jean Prouvé, twee fauteuils van Piero Portaluppi en een schilderij van Enrico Castellani. ‘Zonder die stukken zou ik niet kunnen leven’, aldus Salci.

Schermvullende weergave De masterbedroom in de uithoek van het appartement kreeg een glossy plafond en jute behang. Het goudkleurige tafeltje is van Meret Oppenheim. ©Guido Taroni

Smaakmakers

Salci en Moran richtten in 2003 het architectuur- en designbureau Dimorestudio (‘dimore’ is Italiaans voor ‘woning’) op. Onder de naam Dimoremilano ontwikkelen ze ook eigen meubel- en stoffencollecties.

Je bent nog niet voorbij de voordeur of een knaloranje kleur slaat al in je gezicht. ‘Ik ben verliefd op dat ongewone oranje. Ik noem het opium.’

De afgelopen jaren groeide het duo uit tot een van de belangrijkste smaakmakers van de interieurwereld. Met hun unieke en herkenbare signatuur van sterke kleuren, luxematerialen en bedwelmende sfeer. Hun ontwerpen zijn hedendaags en nostalgisch tegelijk. En hun showappartement in Via Solferino is een jaarlijks hoogtepunt tijdens de Milanese designweek. ‘Toen we in 2003 begonnen met Dimorestudio, was minimalisme de dominante designcultuur in Milaan’, zegt Salci. ‘Ons werk was helemaal anders. Het is verre van tradi­tioneel, maar het heeft veel referenties aan het verleden’, aldus de man die zijn carrière begon als artdirector bij het designmerk Cappellini.

Schermvullende weergave De diepbruine kleur roept de sfeer op van rokerige nachtclubs uit de jaren 70. Het panterprinttapijt is een eigen ontwerp. Het fiftiesbureau van BBPR is te koop via Dimoregallery. ©Guido Taroni

Nachtclub

Hij woont in het gelijkvloerse appartement van een jarenveertiggebouw met een tuin vol palmbomen en andere exotische planten. Binnen domineert het Dimore-DNA. Je bent nog niet voorbij de voordeur of de knaloranje hal slaat al in je gezicht. ‘Ik hou van de kleur van oud hout en van olijfolie, zoals je die in de jaren 50 wel vaker zag’, zo vertelt Salci in het pas uitgekomen boek van uitgeverij Vendome Press. ‘Recent werd ik ook verliefd op deze ongewone oranje kleur. Ik noem het opium.’ Voorts gebruikte de ontwerper een heel donker palet. De muren zijn geschilderd in diepkastanjebruin, de deuren en raamkaders in shiny zwart.

De compacte keuken in felgroen is volledig op maat gemaakt voor dit appartement.

Die moody kleuren geven het appartement de sfeer van een nachtclub of filmset. ‘Ik wilde een relaxte avondvibe.’ Dat voel je ook in zijn kleerkast, waar Salci een hele kamer voor reserveerde. Niet voor niks zette GQ Italia hem in de lijst van best geklede mannen. Hij verstopte zijn garderobe achter glanzende paarse gordijnen, van plafond tot vloer.

Schermvullende weergave In de living komt het intense oranje terug en het op maat gemaakte pantertapijt. De vintage stoel is van Piero Portaluppi. Achteraan zie je een glimp van de slaapkamer. ©Guido Taroni

Typisch voor Dimore zijn de historische referenties, maar ook het verhalende aspect: elk van hun projecten lijkt een verhaal te vertellen. Wat was het verhaal hier? ‘Doordat ik het appartement tijdens de lockdown heb ontworpen, kreeg het een wat sombere sfeer. Maar het vele thuiszitten deed me vooral beseffen dat een huis niet alleen interessant moet zijn vanuit esthetisch oogpunt. Het moet vooral leefbaar zijn. Ik wilde een plek waar ik mezelf kon zijn: comfortabel, evenwichtig en compromisloos.’

Schermvullende weergave ©Guido Taroni

‘Inside Milan’ | Nicolò Castellini Baldissera en Guido Taroni

| Vendome Press

| 77,95 euro

