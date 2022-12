‘Inside Milan’ | Binnenkijken bij Fiat-erfgenaam Lapo Elkann

De sofa van designer Ueli Berger is dé eyecatcher van de leefruimte. De salontafel is van Carlo Borromeo, de zeefdruk van Andy Warhol.

Interieurarchitect Nicolò Castellini Baldissera maakte ‘Inside Milan’, een boek waarin hij ons achter de voordeuren laat piepen van veertig Milanese creatieve zielen. Tweede stop: het duplexpenthouse van Fiat-erfgenaam Lapo Elkann.

‘Ik zie niet graag huizen. Dus liet ik dit appartement zoveel mogelijk op een boot lijken.’ Welkom in het duplexpenthouse van Fiat-erfgenaam Lapo Elkann in hartje Milaan.

Met huizen is het zoals met honden: ze lijken op hun baasje. Kijk maar naar dit penthouse dat evenveel branie in zich heeft als de bewoner. Het lef en de speelsheid druipen van de muren. Of hoeveel volwassen kerels ken jij die een extra large Playmobil-pop in hun living zetten? En die wegkomen met blauw-wit gestreepte keukenkasten?

Lapo Elkann (45) is dan ook one of a kind. De vijfde Fiat-generatie – zijn overovergrootvader Giovanni Agnelli richtte het automerk op – noemt dit dan nog zijn eerste volwassen huis. Nadat hij in Turijn, Londen, Parijs, Rio de Janeiro en New York had gewoond. ‘Een stap in de wereld van mannen. Al zorgde ik er wel voor dat ik mijn kinderlijke geest niet verloor.’

Daarover geen zorgen, met een knalblauwe rupsvormige ‘Ueli Berger’-sofa van De Sede, knotsgekke Sottsass-krukjes en een groot schilderij van Andy Warhol en Jean-Michel Bas­quiat met de leus ‘Eat Your Vegetables’.

De enorme muurschildering van Orsola Clerici in de masterbedroom stelt de Baai van Napels voor, een verwijzing naar Elkanns grootmoeder, Marella Agnelli, een Napolitaanse prinses.

50 shades of blue

Elkann kocht de duplex van driehonderd vierkante meter aan de Piazza Borromeo in 2015. ‘Het was toen een heel donker appartement, vreselijk voor mij als zonaanbidder.’ Maar hij zag onmiddellijk het potentieel van het pand en nam de bevriende architect Natalia Bianchi in de arm voor de verbouwing. De eerste ingreep: licht binnentrekken door kamerhoge ramen te plaatsen die uitgeven op de tuin. Vervolgens werd er zoveel mogelijk blauw binnengeloodst: Yves Klein tot Tiffany & Co. Elkann liet zelfs speciaal voor het appartement behang maken met een bamboe­dessin in een soft blauw palet. Zijn lievelingskleur, kun je al raden.

Als fervent zeiler moest zijn appartement de sfeer van een zeilboot oproepen. Vandaar ook de blauwe zigzagvloer (die ons aan het iconische ‘Parco dei Principi’-hotel van Giò Ponti doet denken). ‘Het heeft een smalle, langgerekte vorm en een terras over de volledige lengte’, vertelt Elkann, behalve ondernemer ook een groot stijlicoon, aan de auteur van ‘Inside Milan’, Nicolò Castellini Baldissera. De draaitrap in zijn kleerkast – twee verdiepingen groot – liet hij maken uit donker en licht mahoniehout, een verwijzing naar de beroemde ‘Riva Aquarama’-boten.

De wanden in de tv-kamer zijn bekleed met de oude zwarte kevlarzeilen van Stealth, het superjacht van Elkanns beroemde grootvader Gianni Agnelli. Als herinnering aan zijn grootmoeder, de Napolitaanse prinses Marella Agnelli, liet hij in zijn slaapkamer een grote muurschildering maken van de Baai van Napels door Orsola Clerici van interieurontwerper Pictalab. Zij maakte trouwens ook de muurschildering in het huis van Nicolò Castellini Baldissera.

Ook in de keuken zit het vol nautische verwijzingen, zoals het aanrecht van teak en de blauw-witte strepen.

Elkanns L-vormige terras is opgevat als een tuin en geïnspireerd op de Jardin Majorelle in Marrakech. We spotten er onder meer kumquat- en citroenbomen. Maar ook een bubbelbad.

Tattoo

Elkann is de man van de grote gebaren: hij liet in hoofdletters ‘independent’ tatoeëren op zijn volledige onderarm en vond zichzelf opnieuw uit als serial entrepreneur. Na zijn succesvolle zonnebrillenmerk Italia Independent (met wijlen Karl Lagerfeld als trouwe fan) richtte hij het reclamebureau Independent Ideas op. Hij runt Good Films, een productie- en distributiebedrijf voor films. En Garage Italia Customs, dat auto’s, boten en vliegtuigen tot in de kleinste details customizet.

Ook in zijn huis liet hij heel veel personaliseren: van stoelen met het ‘Italia Independent’-logo tot het volledige servies, gemonogrammeerd met zijn bijnaam ‘Laps’. Natuurlijk in het blauw.

‘Inside Milan’ | Nicolò Castellini Baldissera en Guido Taroni

| Vendome Press

| 77,95 euro

