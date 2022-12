‘Inside Milan’ | Binnenkijken bij interieurarchitect Nicolò Castellini Baldissera

De paarse en gele salontafel, ‘Rex’ en ‘Regina’, zijn van Castellini Badissera’s eigen interieurmerk Casa Tosca. Het op maat gemaakte tapijt is van Fedora Design, de sofa is bekleed met ‘Fenice’-stof van C&C, een merk dat zijn vader oprichtte.

Interieurarchitect Nicolò Castellini Baldissera maakte ‘Inside Milan’, een boek waarin hij ons achter de voordeuren laat piepen van veertig Milanese creatieve zielen. Eerste stop: zijn appartement in Brera.

Meer dan dertig jaar keerde Nicolò Castellini Baldissera zijn geboortestad de rug toe. Nu Milaan opnieuw zijn thuis is, zwiert hij voor zijn nieuwste boek de deuren open van zijn kleurrijke appartement in de wijk Brera.

Vraag het maar aan de gemiddelde tiener: negen van de tien willen het liefst wegtrekken van de plek waar ze opgroeiden. Stel je die vraag veertig jaar later, dan hoor je wellicht een verhaal van heimwee, nostalgie en – wie weet – terugkeer. Met de jaren spelen je wortels een grotere rol. Dat geldt zeker voor Nicolò Castellini Baldissera (54).

Schermvullende weergave ©Guido Taroni

Na het middelbaar ontvluchtte hij zijn geboortestad Milaan. ‘Ik vond de stad lelijk, provinciaal en claustrofobisch’, zo vertelt hij op de eerste pagina’s van ‘Inside Milan’. Dat hij de miljoenenstad als beklemmend ervoer, komt door zijn familie. Zijn overgrootvader was de beroemde architect Piero Portaluppi, die onder meer de fameuze Villa Necchi Campiglio tekende. Zijn moeder stamt af van operacomponist Puccini. Zijn vader was een bekende architect die het stoffenmerk C&C Milano oprichtte. En hij groeide op in een van de bekendste huizen van Milaan: Casa degli Atellani. ‘Het was alsof ik op elke hoek van de straat achternagezeten werd door mijn succesvolle voorouders’, aldus Castellini Baldissera. ‘Op mijn achttiende verkaste ik naar Londen, om bij het veilinghuis Sotheby’s kunstgeschiedenis te studeren. Een verademing. Voor het eerst in mijn leven kon ik naar een feestje waar het níét volliep met neven en nichten.’

Schermvullende weergave De keukentafel is bedekt met achttiende-eeuwse tegels uit Sicilië en Portugal. ©Guido Taroni

Zelfgecreëerde schoonheid

Castellini Baldissera is niet de enige Italiaan die Milaan ‘lelijk’ noemt. Het is de gejaagde zakenstad van Italië. Die niet de barok heeft van Napels, noch het exotisme van Venetië of de oudheid van Bologna. Omdat de stad massaal gebombardeerd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog staan er vooral moderne gebouwen. ‘Aan de buitenkant oogt Milaan heel saai’, zegt Castellini Baldissera. ‘De stad wordt ook wel ‘minerale’ genoemd, wat grijs en koud betekent. Milaan mist natuurlijke schoonheid. Daarom creëren de inwoners hun eigen schoonheid, in de vorm van mode en design bijvoorbeeld.’

Deze hele kamer – wanden én plafond – kreeg een laagje gouden verf. De tafel is van Piero Portaluppi.

Dik dertig jaar pendelde Castellini Baldissera tussen Londen en Tanger. Naar Milaan kwam hij alleen voor familiebezoeken. Tot hij in 2015 de wereldtentoonstelling bezocht. ‘Plots zag ik hoe Milaan veranderd was in een moderne, dynamische en levendige stad. Veel opener en internationaler dan toen ik vertrok. Plots voelde ik de drang om terug te keren naar mijn roots.’

Schermvullende weergave Baldissera ontwierp het hoofdbord zelf en liet het bekleden met stof van Osborne & Little. De beddensprei is een suzani in zijde en fluweel van Richard Sapper. Verder een ‘Tizio’-tafellamp en reissouvenirs. ©Guido Taroni

In 2019 kocht hij een appartement in Brera, een wijk vol galeries, in een neoklassiek gebouw. Al voel je die stijl binnen nog amper. Castellini Baldissera staat als interieurarchitect en decorateur bekend om zijn uitgesproken kleurcombinaties en eclectische bohemienstijl. Hier koos hij bijvoorbeeld voor roze, groenblauw en goud op de muren. De meubels zijn een mix van rommelmarktvondsten, kostbaar antiek en zelfontworpen stukken.

‘Aan de buitenkant oogt Milaan heel saai. Milaan mist natuurlijke schoonheid. Daarom creëren de inwoners hun eigen schoonheid.’ Nicolò Castellini Baldissera Interieurarchitect

Zijn huis in Tanger heeft hij nog, net als zijn appartement in Londen. Maar het grootste deel van het jaar is hij in Milaan. Door daar opnieuw te wonen, groeide het plan om een boek te maken over de bewoners, samen met de Milanese fotograaf Guido Taroni. Zoals het duo eerder al deed over Tanger. Ze werkten drie jaar aan het project en sinds vorige maand ligt het driehonderd pagina’s dikke boek in de winkels.

Schermvullende weergave ©Guido Taroni

Dankzij ‘Inside Milan’ kijk je binnen in veertig interieurs van kunstenaars, designers, architecten, stylisten, filantropen, modeontwerpers, muzikanten en zakenlui. Onder wie designer Barnaba Fornasetti, modeontwerpster JJ Martin (La DoubleJ), kunstenares Lisa Schnabel, Jacopo Etro van het gelijknamige modemerk en interieur­architect Hannes Peer. Allemaal persoonlijke vrienden en kennissen van Castellini Baldissera. ‘De selectie maken was het moeilijkste van het hele boek. Misschien is dit gewoon het eerste hoofdstuk. Want er zijn zoveel ongelooflijke appartementen in Milaan.’

Op de 250 foto’s passeren alle stijlen de revue: van clean en strak tot bohemien en kleurrijk. En alle bewoners zijn ook geportretteerd. ‘Een rode draad in de interieurs? De enige overeenkomst die ik zie, is dat elk huis de stijl van de bewoner reflecteert.’

‘Inside Milan’ | Nicolò Castellini Baldissera en Guido Taroni

| Vendome Press

| 77,95 euro

Shop the style

Vrijheid, blijheid. Laat de bohemien in je los en ga voor uitgesproken kleurcombi’s en een eclectische, eigenzinnige stijl.

Loungechair en voetenbank | Roche Bobois

Schermvullende weergave Loungechair ‘Folk’ en voetenbank | Roche Bobois | 2.570 euro en 590 euro | www.roche-bobois.com

Tafel | Ado Chale

Schermvullende weergave Tafel ‘Goutte d’eau’ | Ado Chale | Prijs op aanvraag | www.adochale.com

Salontafel | Kolkhoze

Schermvullende weergave Salontafel ‘Eugène’ | Kolkhoze | 35.800 euro | www.kolkhoze.fr

Spiegel | Front

Schermvullende weergave Spiegel ‘The Secret Mirror’ door Front | Limited edition bij Galerie Kreo | Prijs op aanvraag | www.galeriekreo.com

Lamp | Edward Barber & Jay Osgerby

Schermvullende weergave Lamp ‘Signal F1 Polychromatic’ door Edward Barber & Jay Osgerby | Limited edition bij Galerie Kreo | Prijs op aanvraag | www.galeriekreo.com

Set van twee stuks kommen | Cartier

Schermvullende weergave Set van twee stuks Panthère de Cartier-kommen | Cartier | 560 euro | www.cartier.com ©Eugénie Baschet © Cartier

Sofa | Lago

Schermvullende weergave Sofa ‘Happening’ | Lago | Prijs op aanvraag | www.lago.it

Salontafel | Casa Tosca