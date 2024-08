Jonge interieurarchitecte maakt van Knoks appartement buitenverblijf voor alle seizoenen

Hoe ontwerp je een tweede verblijf met een zomerse vibe, zonder dat het mediterrane gevoel ‘s winters vloekt? Vraag het gewoon aan Bieke Casteleyn.

Neen, Bieke Casteleyn kan Knokke nog niet loslaten. Rond Damme is ze haar nieuwe huis aan het afwerken, maar verkassen uit haar geliefde badstad zit er nog niet meteen in. ‘We willen op ons gemak verbouwen, en we zitten hier in Knokke goed. Op vijf minuten van onze deur heb je alles, van mode, shopping, gastronomie, natuur, sport of ontspanning. Pure levenskwaliteit is dat. Zeker met twee kleine kinderen. Elke zaterdag maken we een wandeling van twintig kilometer met de kinderen in de buggy. Een gevolg van de coronapandemie, maar het doet zo’n deugd om zo dicht bij huis zo goed je hoofd te kunnen legen. Natuurlijk is het hier in de grote vakantie minder aangenaam, als het over de koppen lopen is. Maar als Knokkenaar kun je daarover kijken. Er is meer dan de maand augustus.’

Advertentie

Advertentie

Casteleyn begon haar carrière in de Knokse meubelzaak van Rik Ruebens en had tot voor kort haar interieurbureau, ontwerpstudio en meubelatelier op de Zoutelaan. ‘Om logistieke redenen bevindt ons hoofdkwartier zich nu in Maldegem. Maar veel klanten hebben een woning in Knokke.’ En dan is de vraag: willen die nog altijd een interieur in Knokse stijl? Of is die eindelijk aan het evolueren? ‘Ik vind van niet, ik heb het daar moeilijk mee’, zegt ze. ‘Nog té vaak krijg ik moodboards binnen met travertijn, eik, muschelkalk en beige of grijs: typische ingrediënten voor high-end rea­lisaties aan zee. Het Belgische publiek houdt daar nog altijd aan vast. Maar ik wil mezelf niet herhalen, ook niet in de meubelcollecties die ik ontwerp. Daar ben ik te ongeduldig voor. Ik probeer net mijn klanten verder te pushen, zodat er grenzen worden verlegd.’

Rond Damme is interieurarchitecte Bieke Casteleyn haar nieuwe huis aan het afwerken, maar verkassen uit haar geliefde badstad zit er nog niet meteen in. © Annick Vernimmen

Vierseizoenenappartement

De eigenaars van dit vakantieappartement aan het Driehoeksplein hadden helemaal geen extra duwtje nodig. ‘Zij is een Knokse vastgoedondernemer met veel bravoure. Ze is niet bang van kleur, zoals zoveel Belgen. Ze wilde zelfs zoveel kleur dat ik haar een beetje moest intomen’, lacht Casteleyn. ‘Om een zomers vakantiegevoel te krijgen in haar tweede verblijf wilde de eigenares graag een losse, bohemien stijl. Ik moest even slikken, want daar sta ik niet meteen voor. Maar toen ik in haar moodboard handgemaakte gekleurde tegels van Atelier Franssens zag staan, wist ik: het zal me lukken om deze opdracht naar mijn hand te zetten.’

De Knokse vastgoedondernemer wilde een losse, mediterrane sfeer, maar Bieke Casteleyn voegde veel gesofisticeerde details toe. © Cafeine

Advertentie