Kijk binnen in de full-optionvilla in L.A. van architect Dieter Vander Velpen

Bytton zoekt naar eigen zeggen een nieuwe eigenaar voor zijn huis omdat hij na de verkoop van zijn sterk groeiende zonnepanelenbedrijf Canopy Energy intussen in het noorden van Californië een nieuwe business is gestart in de premium-cannabisteelt, perfect legaal overigens. ‘Het plan was om terug te keren naar Los Angeles zodra mijn bedrijf Natura Life Science goed draaide. Maar de vibe in Sacramento is zo goed dat we besloten te blijven. Dus moest ik al meteen afscheid nemen van mijn droomhuis.’

Frustrerend voor Vander Velpen? ‘Eigenlijk niet, ik zie het huis als een visitekaartje dat veel deuren kan openen in Amerika.’ Al is de kans groot dat de koper het interieur onder handen neemt met een andere decorateur. ‘Eerlijk? Dat denk ik niet. Ik kan me niet inbeelden dat je een splinternieuw huis met zo’n keuken en zulke badkamers koopt om alles weer te vervangen.’

De centrale traphal in ‘Pierre de Varennes’, met zwevende houten tredes en een custom luchter in brons en albast, een ontwerp van Randy Zieber. © Patricia Goijen

Contact via Instagram

Op de Californische vastgoedmarkt springt Vander Velpens huis eruit. De minimalistische architectuur van het Zuid-Afrikaanse bureau Saota, gecombineerd met een warm, kosmopolitisch interieur vol Europese invloeden: dat zie je niet vaak in Los Angeles.

‘Hier staan vooral van die typische, gigantische villa’s in witte crepi, met een betonvloer, glossy elementen en zwart marmer’, zegt Vander Velpen. ‘Ze zijn groot, groter, grootst en hebben oneindig veel kamers en badkamers. Maar gezellig zijn ze niet. Ze missen menselijke schaal en samenhang in het design. Ori wilde absoluut een woning die organisch, natuurlijk en warm aanvoelde. Vandaar de uitgesproken details in natuurlijke materialen als travertijn en walnoot.’

Bytton leerde Vander Velpens werk kennen via Instagram. Toen hij een van zijn residentiële projecten zag passeren, stuurde hij hem een bericht. ‘Ik vroeg hem of hij zin had in een project in Bel Air’, zegt Bytton. ‘Bij wijze van test polste ik eerst of hij een keuken wilde ontwerpen. Ik was ook in gesprek met andere bureaus. Maar Dieters concept zat meteen zo goed dat we ook de rest van de woning samen hebben aangepakt.’

Het driehoekige perceel op 1055 Stradella Road in Bel Air was niet simpel om te bebouwen. Maar het uitzicht op L.A. en de oceaan is onbetaalbaar. © Patricia Goijen

Huis voor een prins

‘Ik ben net op tijd bij het project betrokken. Ik kon zelfs nog enkele aanpassingen doen in de circulatie die het architectenbureau Saota had uitgetekend. En de gevelsteen is gekozen op basis van de natuursteen die ik voor binnen had uitgekozen’, zegt Vander Velpen. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar bijna heel de werf is via Zoom-meetings opgevolgd. Vander Velpen en Bytton hebben elkaar zelfs nooit live ontmoet vóór de aanvang van de interieurwerken. Covid stak daar een neuswisser voor.

‘Pas na anderhalf jaar, in november 2021, kon ik voor het eerst afreizen naar Bel Air. Toen was het nog niet duidelijk dat Ori er nooit zou wonen. Eind 2022 wel. Maar hij wilde het alsnog op-en-top afwerken, om het voor een interessante prijs te kunnen verkopen.’

Tijdens de coronaperiode is het vastgoed in en rond Bel Air extreem duurder geworden. ‘Helaas is die hausse intussen gestabiliseerd, door de gestegen rentevoeten. De vastgoedmarkt is ‘tough’ momenteel’, zucht Bytton. ‘Maar een Midden-Oosterse royal toont veel belangstelling. Het is ook echt een woning voor een prins, vind ik. Of voor een levensgenieter, want er is een verzonken ‘game room’ voorzien voor ‘poker nights’ met vijftig man. Hier moet iemand komen wonen die luxe en design begrijpt.’

De ‘entertainment space’ is een knusse co­con met een bar, salon en ‘home theater’. © Patricia Goijen

Buddy’s uit de tech

Voor hetzelfde geld koopt iemand uit de techbusiness de villa. Bytton is goed bevriend met de topfiguren van onder meer Tinder en Snapchat. ‘Die wonen bijna allemaal in de buurt. Toen het pand afgewerkt en perfect gestyled was, nodigde hij die allemaal uit voor een ‘home tour’, samen met mij’, vertelt Vander Velpen. ‘Het was echt zot welke ondernemers daar rondliepen. Ook de makelaar van The One, de megamansion in Bel Air die verkocht is voor 141 miljoen dollar, was uitgenodigd. Een andere gast vertelde dat hij net aan het bouwen was vlak naast de Kardashians, maar ‘wel de vibe van Ori’s huis wilde’.’

‘Enkele van de mensen die ik daar toen heb ontmoet, onder meer een bekende muziekproducer, hebben intussen contact opgenomen. Waarschijnlijk komen er nieuwe opdrachten uit. Ori droomt al van een nieuw gezamenlijk project in Malibu, een nieuwbouw. Hij had me op voorhand beloofd: ik zal je introduceren en lanceren in Los Angeles. Precies wat hij deed! Ik had nooit gedacht dat zijn huis zo’n grote buzz zou opleveren.’

Ronde, organische vormen domineren de woning tot in de slaapkamer. © Patricia Goijen

Picky strategie

De villa in Bel Air zou wel eens de Amerikaanse doorbraak van Dieter Vander Velpen Architects kunnen worden. En dat is exact wat de Antwerpenaar wilde toen hij ruim zeven jaar geleden zijn eigen bureau oprichtte. Noem het rotambitieus of arrogant, maar verbouwingen voor vrienden met kleine budgetten heeft hij nooit willen doen. Al van bij het begin weigerde hij minder interessante opdrachten, totdat de juiste binnenkwamen. Die ‘picky’ strategie werpt nu haar vruchten af.

‘De focus is messcherp: wereldwijd mooie huizen kunnen bouwen. Het is heel lastig om die lijn consequent aan te houden. Want als ik eerlijk ben, steken we vijf keer te veel uren in zo’n project als dat van Ori. Qua rendement is dat absoluut niet optimaal. Maar we geloven dat het op termijn oplevert’, zegt hij.

Op de beneden­verdieping bevindt zich een glazen wijnkelder met bronzen liggers. © Patricia Goijen

Alleen nog pareltjes

Doet zijn Amerikaanse momentum dromen om in Los Angeles een filiaal te openen? ‘Het klopt dat ik vroeger mijn architectenbureau wilde uitbouwen als een luxemerk met een filiaal in een wereldstad, bij voorkeur New York. Maar covid heeft me geleerd dat we ook vanuit België grote werven wereldwijd kunnen opvolgen. We doen momenteel projecten van Los Angeles tot Mumbai, van Portugal tot Ibiza. Ik zeg niet dat ik niet meer in België wil werken. Maar ik ga wel alleen nog voor de parels, waar je erg ver kunt gaan in de detaillering. Het liefst nieuwbouwprojecten, waar we alles tot in de puntjes kunnen ontwerpen. Ori’s huis was een voorzet in die richting.

‘En ja, er liggen in L.A. veel kansen. Ik krijg nogal wat vragen binnen van ontwikkelaars uit Los Angeles, die hun vastgoedprojecten willen pimpen ‘in mijn stijl’. Dat is relatief gemakkelijk verdiend geld. Maar ‘quick money was never my middle name’. Ik wil mijn portfolio keihard cureren. De lat ligt hoger dan ooit.’

‘Mijn carrière zit op een schakelmoment. Aan de ene kant zijn we pas verhuisd naar een nieuw kantoor in een oud fabriekspand in Antwerpen, waar we de ‘industrial feel’ combineren met high-end afwerkingen. Op termijn komt daar ook een eventspace bij, waar we chefs kunnen uitnodigen om te koken voor klanten. Aan de andere kant doen we meer en meer internationale projecten. Maar vanuit Antwerpen kan ik gemakkelijker ‘neen’ zeggen op buitenlandse projecten dan als ik een kantoor zou hebben in Los Angeles.’

De showstopper van de masterbadkamer is het bad in travertijn. De dubbele douche heeft bronzen schrijnwerk. © Patricia Goijen